Vöslauer Mineralwasser

Vöslauer treibt Wachstum in Deutschland weiter voran: Kampagne „Bleib durstig“ als strategischer Hebel für Markenaufbau und Expansion

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Bad Vöslau (ots)

Mit der Kampagne „Bleib durstig“ und Markenbotschafterin Alli Neumann baut Vöslauer – begleitet von gezielten Investitionen in Innovation und Markenstärke – seine Position im deutschen Markt konsequent weiter aus.

Vöslauer, Marktführerin am österreichischen Mineralwassermarkt, setzt den Wachstumskurs in Deutschland fort. Der deutsche Markt zählt zu den wichtigsten strategischen Fokusmärkten des Unternehmens und gewinnt im Zuge der Expansion weiter an Bedeutung. Als zentraler Wachstumstreiber nimmt Deutschland eine Schlüsselrolle in der zukünftigen Marktentwicklung ein.

Deutschland als strategischer Zukunftsmarkt

Deutschland ist für Vöslauer weit mehr als ein klassischer Exportmarkt. Mit dem Aufbau einer eigenen Gesellschaft und gezielten Investitionen in Marke und Innovation verfolgt das Unternehmen eine klare langfristige Wachstumsstrategie. Das Ziel ist es, Vöslauer hier als unverzichtbare Marke zu etablieren – mit relevanten Produkten, einer starken Marke und konsequentem Wachstum. Diese strategische Ausrichtung wird konsequent in den Markt übersetzt – durch den Ausbau der Distribution, die Weiterentwicklung des Sortiments und die gezielte Erschließung wachsender Segmente.

Wachstum durch Differenzierung und Innovation

Besonders dynamisch entwickeln sich jene Bereiche, in denen Vöslauer auf Differenzierung und Innovationskraft setzt: Impulse kommen insbesondere aus wachstumsstarken Segmenten wie Wasser mit Zusatz und Kohlensäure sowie Kinderwasser – in diesen Bereichen nimmt Vöslauer die führende Marktposition¹ ein. Besonders dynamisch entwickelt sich zudem das Segment Mineralwasser mit Geschmack: Mit acht Flavours-Sorten bietet Vöslauer aktuell eine der breitesten Range im deutschen Mineralwasser-Plus-Markt – ohne Zucker, ohne Kalorien und ohne Zuckerersatz.

Diese Segmente profitieren von veränderten Konsumbedürfnissen hin zu zuckerfreien, funktionalen und geschmacklich differenzierten Angeboten. Vöslauer positioniert sich hier mit einem klar auf diese Nachfrage ausgerichteten Portfolio und treibt damit die Entwicklung im Near-Water-Segment aktiv voran. Ein zentraler Hebel für Wachstum ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Innovationskraft. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Aseptik-Anlage im Juni 2026 am Standort Bad Vöslau schafft Vöslauer technologische Möglichkeiten, um neue Produktkategorien – insbesondere im Bereich stiller Getränke mit Geschmack sowie Kinderprodukte – gezielt zu erschließen.

Markenaufbau als strategischer Wachstumstreiber

Parallel dazu investiert Vöslauer gezielt in den Markenaufbau im deutschen Markt. Mit der Fortsetzung der Kampagne „Bleib durstig“ wird die Markenstrategie weitergeführt und auf langfristige Differenzierung ausgerichtet. „Mit ‚Bleib durstig‘ entwickeln wir unsere Marke in Deutschland konsequent weiter. Die Kampagne ist für uns ein zentraler Hebel, um Sichtbarkeit aufzubauen, neue Zielgruppen zu erreichen und Vöslauer nachhaltig im Markt zu verankern“, sagt Yvonne Haider-Lenz, Leitung Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer. Mit Alli Neumann – Musikerin, Schauspielerin und Aktivistin – setzt Vöslauer dabei auf eine Markenbotschafterin, die kulturelle Relevanz und Reichweite verbindet und die Positionierung der Marke im deutschen Markt weiter stärkt.

Ganzheitlicher Ansatz: Marke, Innovation und Marktpräsenz

Die Fortsetzung von „Bleib durstig“ ist damit Teil eines integrierten Ansatzes, der Markenaufbau, Produktinnovation und Marktentwicklung miteinander verbindet. Ziel ist es, die Relevanz der Marke zu steigern, neue Wachstumsimpulse zu setzen und Vöslauer langfristig im deutschen Markt zu etablieren.

Wir bitten um Quellenangabe:

1Circana, LEH inkl. Discount + GAM + DM, Wasser mit Zusatz in Einweggebinden mit CO2 + wenig CO2/Kinderwasser (Mineralwasser 0,33 l PET ohne CO2; von Vöslauer definierte Kategorie), Marktanteil Umsatz, Jahr 2025

Über die Vöslauer Deutschland GmbH

Die Vöslauer Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Vöslauer Mineralwasser GmbH, dem Marktführer am österreichischen Mineralwassermarkt mit Sitz in Bad Vöslau, Niederösterreich. Mit der Gründung der Vöslauer Deutschland GmbH Ende 2023 stärkt Vöslauer seine Präsenz auf dem wichtigsten Exportmarkt und setzt seine Wachstumsstrategie konsequent fort. Die Gesellschaft verfolgt die Vision in Deutschland unverzichtbar zu werden. Neben natürlichem Vöslauer Mineralwasser erfreuen sich insbesondere die Vöslauer Flavours – prickelndes Mineralwasser mit Geschmack, aber ohne Kalorien – großer Beliebtheit. Dabei steht das Unternehmen auch in Deutschland für höchste Qualität, Nachhaltigkeit und innovative Produktideen.

Weitere Infos: www.voeslauer.com | www.jungbleiben.com | www.repet.com

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Über die Vöslauer Mineralwasser GmbH

Die Vöslauer Mineralwasser GmbH mit Sitz in Bad Vöslau ist mit rund 39 % Marktanteil Marktführer am österreichischen Mineralwassermarkt und auch im Near Water-Segment klar an der Spitze. Die Exportquote beträgt rund 23 %. Ende 2023 wurde die Vöslauer Deutschland GmbH gegründet. Nachhaltigkeit steht im Zentrum: Alle PET-Einwegflaschen bestehen zu 100% aus rePET, das übrige Sortiment ist Mehrweg. Vöslauer war das erste Unternehmen mit einer 0,5 l Glas-Mehrwegflasche im Handel sowie der ersten PET-Mehrwegflasche in Österreich. Ziel der Vöslauer Nachhaltigkeitsagenda: bis 2030 28 % CO₂einsparen (vs. 2019). Vöslauer beschäftigt rund 200 Mitarbeitende, lebt Diversität und ist mit dem Gütezeichen „berufundfamilie“ zertifiziert.

Weitere Infos: www.voeslauer.com | www.jungbleiben.com | www.repet.com

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