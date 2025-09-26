Thüringer Tourismus GmbH

Nationale Naturlandschaften: Erlebnisübernachtungen und Genuss in Thüringen

Ein Bett über den Dächern, der Sternenhimmel als Decke, der erste Kaffee mit Blick auf das Tal der Saale oder kräuterduftende Bergwiesen: das Reiseland Thüringen setzt 2025 auf kulinarische Erlebnisse und besondere Unterkünfte in den Nationalen Naturlandschaften, in denen sich Lage mit Natur, Geschichte und Gastlichkeit verbindet.

Schlafplatz mit Aussicht: Übernachten zwischen Buchenwald und Talsperre

Am Hohenwarte-Stausee treiben kleine Rollyboote auf dem Wasser als minimalistische Unterkünfte für Nächte zwischen Wald, Wind und Wellen. Wer lieber weiche Wellen gegen feste Wände tauscht, findet auf Schloss Eichicht ein Refugium, das mit seinen denkmalgeschützten Gemäuern Geschichte und (Jagd-)Handwerk verbindet. In Nordhausen als Tor zum Südharz wachsen Tinyhäuser über einem Parkdeck in den Himmel und bieten urbane Perspektive mit Weitblick. Im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön eröffnen "Rhön-Butzen" oder Sternenwagen des Landhotels Grüne Kutte mit Panoramafenster Aussichten auf den (Nacht-)Himmel über dem Land der offenen Fernen. Auch das Waldhotel Mellestollen bei Saalfeld überrascht. Ruhig gelegen am Eingang eines alten Erzstollens, verbindet es die Spuren vergangener Bergbauzeiten mit moderner Gemütlichkeit.

Genuss mit Charakter: Wo Kulinarik Herkunft zeigt

Nicht nur der Schlafplatz darf besonders sein, sondern auch der Genuss. In der Rhöner Botschaft trifft handwerklich hergestellter Käse auf Brot aus eigener Backstube, in der Landidylle am Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn wird im ehemaligen Klostergut biologisch angebaut, verarbeitet und gekocht. Die Ziegenalm Sophienhof und ihre Almstube servieren hauseigenen Käse. Und wer in der historischen Garküche Leutenberg Platz nimmt, bekommt Hausmannskost so authentisch serviert, als wäre die Zeit stehen geblieben. Eine süße Versuchung bieten die Goethe Chocolaterie in Duderstadt und die Viba Nougat-Welt in Schmalkalden, wo Gäste den Chocolatiers in der Manufaktur über die Schulter schauen können.

Alte Gebäude, neue Geschichten

Bahnhöfe, Burgen und Bauernhäuser erhalten neue Funktionen, denn im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal beherbergt der Landgasthof Alter Bahnhof heute Gäste statt Gepäck. Auf Burg Normannstein verbindet das (Inklusions-)Hotel1601 in seinen Chaletzimmern historische Mauern mit Blick ins Tal. Im Hotel & Campingplatz "Wolfsmühle" bei Nordhausen klappert das Wasserrad noch, während das Haus als Wanderstützpunkt neu belebt wurde. Der Burghof Kyffhäuser, einst Unterkunft für Denkmalarbeiter, ist heute Hotel und Gasthof mit besonderem Flair. Im Schwarzatal lädt das Restaurant "Zur Bergstation" in einen ausrangierten Reisezugwagen mit viel Samt im Stil des Orient-Expresses.

Landschaften, die all das ermöglichen

Was diese Erlebnisse verbindet, ist ihre Einbettung in die Nationalen Naturlandschaften Thüringens. Acht Regionen vereinen das Naturerbe: der Nationalpark Hainich mit seinem wilden Buchenwald, das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön mit seinen sanften Höhen, das UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald mit Rennsteig und Bergwiesen, die Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal, Kyffhäuser, Südharz und Thüringer Wald sowie der Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale mit seinen Wasserlandschaften. Überall sind mit viel Engagement Ideen für besondere Nächte und unvergleichlichen Genuss entstanden.

Weitere Informationen zu den Nationalen Naturlandschaften in Thüringen unter: meine-natur.thueringen-entdecken.de

