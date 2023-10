China Eastern Airlines

Wohin das Herz führt, segelt das Leben | Fußballerin Zhu Beiyan nimmt Sie mit auf die „Wunderbare Reise" von China Eastern Airlines

Shanghai (ots/PRNewswire)

Kürzlich hat China Eastern Airlines ein Werbevideo mit dem Titel „Wohin das Herz führt, segelt das Leben" veröffentlicht, in dem seine auf dem „Goldmedaillenstandard" basierenden Dienstleistungen mit „Vier Essenzen" - „Präzision, Zartheit, Feinheit und Wunderbarkeit" - eindrucksvoll präsentiert werden. In dem kurzen Video führte Zhu Beiyan, die ehemalige Fußballerin der chinesischen Frauenfußballmannschaft, reibungslose Live-Übertragungen mit WLAN in der Luft in einer Höhe von 10.000 Metern durch, was viele Internetnutzer überraschte und die „Vier Essenzen"-Dienstleistungen von China Eastern Airlines loben ließ.

