Unique Public Relations GmbH

LOOMIS Deutschland: Frank Markschat wird zum neuen Geschäftsführer ernannt

Köln (ots)

LOOMIS, weltweit führendes Unternehmen im Bereich Geld- und Werttransporte, wechselt die Leitung der deutschen Niederlassung. Mit April 2023 übernahm Frank Markschat die Geschäftsführung.

In seiner mehr als 30-jährigen Karriere in der Beratungs- und Logistikbranche hat der gelernte Wirtschaftsingenieur ein breites Spektrum an Stabs- und Führungsaufgaben wahrgenommen. Zuletzt war er als Geschäftsführer der Postcon Konsolidierungs GmbH für die Abspaltung des Unternehmens von der ehemaligen Postcon Group sowie für den anschließenden Wiederaufbau und Turnaround verantwortlich.

"Mit Frank Markschat gewinnen wir einen erfahrenen und starken Geschäftsführer, der mit seiner direkten und empathischen Art sowie seiner fundierten Expertise bewiesen hat, Unternehmen in eine positive Zukunft zu führen", sagt Rui Sanches, Regional -Vizepräsident für Europa. Georges Lopez, Präsident und CEO Europa und Lateinamerika, fügt hinzu: "Wir sind zuversichtlich, dass unser Team in Deutschland unter der Führung von Frank Markschat das Wachstum beschleunigen und unsere Marktposition festigen wird. Wir alle stehen hinter unserer deutschen Organisation und freuen uns auf eine neue Erfolgsära!"

Mehr Vertrauen für LOOMIS Deutschland

Markschat sieht auch großes Potenzial die Beziehungen zu Kunden und das Vertrauen in LOOMIS in Deutschland weiter zu stärken. Mit einem Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich ist LOOMIS Deutschland mit Sitz in Duisburg vor allem in Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland aktiv. "Ich sehe ein gutes Entwicklungspotenzial für das Unternehmen in den derzeitigen Gebieten, in denen unsere engagierten Teams unserer Kundschaft täglich einen hochwertigen Service bieten. Für die Zukunft kann ich mir gut vorstellen, unsere Dienstleistungen auch in weiteren Regionen Deutschlands anzubieten", sagt Markschat.

Über LOOMIS

Mehr als 800 Mitarbeiter in den sechs Niederlassungen (Duisburg, Aachen, Köln, Dortmund, Paderborn, Bremen) erbringen hochwertige Dienstleistungen rund um die Geldversorgung. Vom Werttransport (CIT) über das Cash Management (CMS) bis hin zu innovativen Shop-Lösungen (Cash Point) für den Handel ist LOOMIS Deutschland der Partner für Banken, Handelsorganisationen und den Handel in allen Branchen.

Original-Content von: Unique Public Relations GmbH, übermittelt durch news aktuell