Skotti, der erste zerlegbare Gasgrill der Welt - er hat sich in die Herzen der Barbecue-Fans gegrillt

Skotti-Team fährt im September die Abenteuer-Rallye European 5000

Der Start in die Grill-Saison hat die Erwartungen übertroffen. Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland hat der erste zerlegbare Gasgrill der Welt schon viele Fans gefunden.

"Die zahlreichen E-Mails, Anrufe und Kommentare, die wir erhalten, sind durchweg positiv. Am meisten punktet Skotti mit seiner konkurrenzlosen Multifunktionalität und seinem coolen Design. Dass er auseinandergebaut so wenig Platz braucht und man ohne viel Aufwand überall mit ihm grillen kann, darüber haben sich vom Wanderer über den Radler, vom Stadtparkgriller bis zum Bullireisenden bisher alle am meisten gefreut. Dass das Grillen mit Skotti außerdem umweltschonend ist und er eine saubere Alternative zu Einmalgrills ist, lieben unsere Kunden ebenfalls", freut sich Christian Battel, Erfinder des Grills. "Wir sind stolz und sehr dankbar, wie viel Spaß Skotti schon so vielen Barbecue-Fans in Deutschland und immer mehr auch im Ausland macht."

Spaß haben wird bald auch das Skotti Racing Team: Im September nimmt das Duo an der Abenteuer-Rallye European 5000 teil. 5000 km quer durch Europa in 12 Tagen - Autobahnen, GPS und Navi sind dabei verboten, die Autos müssen mindestens 20 Jahre alt sein. Alle Teilnehmer verpflichten sich, neben der Anmeldegebühr zusätzlich mindestens 500 Euro für ein wohltätiges Projekt zu sammeln. Und wer unterwegs noch Aufgaben aus dem Road Book löst wie "Challenge the Billionaire: Swap rallye car with billionaire's yacht for a glass of champagne onboard" oder "Take a picture of a real chicken driving your car", kann zusätzliche Siegpunkte sammeln. "Durch Alpen und Pyrenäen, an Cote d'Azur und Atlantikküste entlang, durch die Provence, die spanische Wüste, Belgien und die Niederlande - mit Skotti werden wir an den schönsten und abenteuerlichsten Plätzen Europas was Leckeres grillen", freut sich Christian Battel auf die Tour. "Unsere Spende werden wir anschließend dem Projekt "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes übergeben."

Über Skotti:

Skotti, der erste zerlegbare Gasgrill der Welt, wurde 2018 von seinem Erfinder Christian Battel auf den Markt gebracht. Der Grill besteht aus acht flachen Edelstahlteilen und einem Gasschlauch, wiegt nur knapp 3 kg, lässt sich kinderleicht zusammenstecken und passt flach in jeden Wanderrucksack, Gepäckträger, auf jeden Stadtbalkon und jede Picknickdecke. Im März 2019 wurde Skotti mit dem Red Dot Award in der Kategorie Product Design 2019 ausgezeichnet. Die Gestaltung und Multifunktionalität, das Stecksystem sowie die Innovation eines leichten, portablen und dennoch hochwertigen Grills überzeugte die Jury. An SKOTTI kann jede weltweit handelsübliche Camping-Gaskartusche mit einem handelsüblichen Propan/Butan-Gasgemisch EN 417 in zulässigen Schraubkartuschen (7/16 x 28 UNEF-Gewinde) angeschlossen werden, mit dem passenden Adapter funktioniert der Betrieb auch an einer großen Propangasflasche. Lässt man beim Aufbau Brennerrohr und Abstrahlblech beiseite, kann SKOTTI auch mit Kohle eingeheizt oder als Feuerschale genutzt werden.

SKOTTI ist unter https://skotti-grill.eu zum Preis von EUR159,- erhältlich. Mit einer persönlichen Lasergravur wird der Grill zum Unikat. Der gravierte SKOTTI kostet EUR179,-.

