KuCoin

KuCoin kündigt $10 Millionen Dankbarkeits-Airdrop in KCS und BTC zur Unterstützung der Community an

Victoria, Seychellen, 28. März 2024 (ots/PRNewswire)

KuCoin, eine führende globale Krypto-Börse, hat soeben eine bahnbrechende Initiative angekündigt - einen Airdrop von 10 Millionen Dollar in BTC und KCS an seine Nutzer als Zeichen der Wertschätzung für ihre anhaltende Unterstützung. Als „People's Exchange" ist KuCoin bestrebt, die Nutzererfahrung zu verbessern und das Vertrauen in die Community zu stärken. Johnny Lyu, Geschäftsführer von KuCoin, gab ein Geschäftsführerschreiben an die Nutzer und Unterstützer der führenden Kryptobörse heraus, in dem er die Beweggründe für die Initiative darlegte.

Liebe Nutzer und Unterstützer von KuCoin,

Ich möchte mich bei allen Nutzern von KuCoin für ihre Unterstützung, ihr Vertrauen und ihre Begleitung in den letzten Tagen und in den letzten 7 Jahren bedanken. Wir werden die Sicherheit der Vermögenswerte der Nutzer wie immer gewährleisten und die Vorschriften einhalten, um unserem Vertrauen gerecht zu werden.

Wie jeder weiß, ist die Reise von KuCoin nicht reibungslos verlaufen. In den vergangenen sieben Jahren standen wir vor zahlreichen Herausforderungen, ähnlich wie die turbulente Entwicklung der gesamten Kryptoindustrie. Jedes Mal, wenn wir diese Höhen und Tiefen durchlebten, kamen Zweifel und Bedenken auf. Da wir jedoch unseren Grundüberzeugungen treu geblieben sind und an einer positiven Vision für die Branche festgehalten haben, sind wir mit jeder überwundenen Herausforderung stärker geworden und haben uns auf diesem Weg das Vertrauen von mehr Nutzern und Branchenpartnern verdient.

Von Anfang an war es die Mission von KuCoin, mit der Kryptoindustrie zu wachsen und die weltweite Anerkennung, Akzeptanz und Liebe für diesen Sektor zu fördern. Unser Engagement für den Nutzwert war schon immer unser Leitprinzip. In den frühen Tagen des Oktobers 2017, in einem sehr frühen Stadium von KuCoin, trafen wir die in der Branche beispiellose Entscheidung, proaktiv Nutzer in großen Mengen zu erwerben und zu entschädigen, da das CFD-Projekt abnormalerweise von der Liste genommen wurde. Dieser Akt der proaktiven Entschädigung war der Ursprung des Titels „People's Exchange" - ein Zeugnis für die ursprüngliche Bejahung der Gemeinschaft durch uns. Wir haben dieses seltene Vertrauen immer sehr geschätzt, und ein "People's Exchange" zu sein, ist unser stolzestes Gütesiegel.

Kürzlich, am 26. und 27. März, kam es bei einigen Nutzern zu unerwartet langen Wartezeiten während des Abhebungsvorgangs. Als „People's Exchange" fühlen wir uns für diese Unannehmlichkeiten verantwortlich und möchten uns aufrichtig entschuldigen.

Um unsere tiefe Dankbarkeit für Ihre Unterstützung und Geduld auszudrücken, wird KuCoin ein spezielles Airdrop-Event in Höhe von 10 Millionen USD in KCS und BTC starten. Wir hoffen, dass wir mit dieser Initiative unsere Dankbarkeit für die Unterstützung unserer treuen Nutzer zum Ausdruck bringen können. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. KuCoin wird weiterhin nach höherer Qualität und sichereren Dienstleistungen streben und gemeinsam mit Ihnen wachsen.

Die Regeln werden innerhalb von 3 Tagen offiziell bekannt gegeben, bitte achten Sie auf jegliche Form von Betrug.

Wir bedanken uns ganz herzlich und wünschen Ihnen eine gute Erfahrung mit KuCoin! Wir laden auch Sie ein, mit uns gemeinsam das allmähliche Aufblühen der gesamten Kryptoindustrie zu erleben, bis hin zur Veränderung der Welt!

Beste Grüße

Johnny Lyu, Geschäftsführer von KuCoin

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde im September 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse mit Sitz auf den Seychellen. Als nutzerorientierte Plattform mit dem Schwerpunkt auf Inklusivität und Gemeinschaftsaktionen bietet sie mehr als 800 digitale Vermögenswerte an und stellt ihren 30 Millionen Nutzern in mehr als 200 Ländern und Regionen derzeit Spot Trading, Margin Trading, P2P Fiat Trading, Futures Trading und Staking zur Verfügung. KuCoin ist derzeit eine der Top 8 Krypto-Börsen. Im Jahr 2023 wurde KuCoin von Forbes zu einer der besten Kryptobörsen ernannt und im Rahmen der Finder's Global Cryptocurrency Trading Platform Awards 2023 als sehr empfehlenswerte Börse gewürdigt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kucoin.com/.

