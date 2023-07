UnionPay International

UnionPay International unterzeichnet Absichtserklärung mit der Zentralbank von Kambodscha

Schanghai (ots/PRNewswire)

Kambodschanische Besucher in China können UnionPay-QR-Zahlungen mit E-Wallets aus ihrem Heimatland tätigen

Am heutigen Tag unterzeichneten UnionPay International (UPI) und die Nationalbank von Kambodscha eine Absichtserklärung in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas. Beide Parteien kommen überein, QR-Code-Interoperabilität zu fördern, um den Bewohnern beider Länder bei grenzüberschreitenden mobilen Zahlungen eine besser Unterstützung zu gewährleisten. Dank dieser Zusammenarbeit können die Einwohner Kambodschas im globalen QR-Netzwerk von UnionPay, zu dem China gehört, Zahlungen mit E-Wallets aus ihrem Heimatland tätigen und damit ihr Bedürfnis befriedige, mobile Zahlung während ihrer Reise nach China oder anderswohin zu tätigen. Zahlungsinformationen von UnionPay werden in das kambodschanische QR integriert, sodass einheimische QR-Händler auch Zahlungen von der UnionPay-App und den Banking-Apps des chinesischen Festlands, die mit der Plattform UnionPay App Network Payment Platform verbunden sind, entgegennehmen können.

Angesichts der Akzeptanz durch mehr als 90 % der Händler in Kambodscha und Hunderttausenden von Karten, die von lokalen großen Banken wie ABA, ACLEDA und Canadia ausgestellt wurden, ist UnionPay zu einem durch die Einwohner des Landes bevorzugten Zahlungsinstrument geworden. In der heute vereinbarten Absichtserklärung kommen UPI und die Zentralbank von Kambodscha überein, mobile Zahlungsdienste von UnionPay in die E-Wallets von Bakong, dem nationalen mobilen Zahlungssystem von Kambodscha, zu integrieren. In Zukunft können die Einwohner Kambodschas einfach die Zahlungs-Apps für Mitglieder von Bakong für einfache Zahlungen in Kambodscha, China und für grenzüberschreitende Einkäufe nutzen.

Die beiden Parteien vereinbaren ferner, gemeinsam die Integration von UnionPay-Zahlungsinformationen in dem nationalen QR-System von Kambodscha, das als KHGR bekannt ist, zu fördern, um die Akzeptanz von UnionPay-gestützten Wallets bei KHQR-Händlern zu steigern. KHQR wurde mit Unterstützung der Nationalbank von Kambodscha entwickelt und hat eine uneingeschränkte Akzeptanz im ganzen Land erreicht. Die Aktivierung von UnionPay QR wird das mobile Zahlungserlebnis von UnionPay-Karteninhabern, die Kambodscha besuchen, erheblich verbessern.

In den letzten Jahren hat UPI seine Bemühungen um die Unternehmenslokalisierung und -digitalisierung verstärkt, um mehr Kunden außerhalb des Festlands von China hochwertige Zahlungsdienste anzubieten. Bisher wurden mehr als 200 Millionen UnionPay-Karten in 78 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands ausgestellt und diese Karten können auf fast allen POS-Terminals und Geldautomaten in Festlandchina verwendet werden. Im Einklang mit den Veränderungen bei den Zahlungsgewohnheiten der Verbraucher wurden mehr als 170 E-Wallets nach UnionPay-Standard in mehr als 30 Überseeländern und Regionen eingeführt. Internationale Karteninhaber können QR- oder NFC-Zahlungen auf dem chinesischen Festland direkt über ihnen vertraute Tools vornehmen, ohne dass ein neues Bankkonto oder eine neue App erforderlich ist.

Mit der allmählichen Erholung des grenzüberschreitenden Verkehrs hat UPI auch umfassend mit QR-Code-Netzwerken in Südkorea, Sri Lanka, Vietnam, Malaysia und weiteren Ländern zusammengearbeitet und stärkt durch innovative Lösungen, wie Netzwerkverbindung und Zahlungsintegration, die gegenseitige Akzeptanz. Diese Zusammenarbeit ermöglicht chinesischen Touristen in diesen Ländern bei QR-Händlern Zahlungen mit UnionPay-Wallets zu tätigen. Gleichzeitig wird die schnelle Annahme internationaler E-Wallets bei globalen UnionPay-QR-Händlern ermöglicht, was das Zahlungserlebnis für Besucher in China und dem Rest der Welt erheblich verbessert.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2150337/photo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/unionpay-international-unterzeichnet-absichtserklarung-mit-der-zentralbank-von-kambodscha-301873174.html

Original-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell