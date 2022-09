Der siebte Weltmeister der Biersommeliers kommt aus der Schweiz!

München (ots) - Elisa Raus aus Deutschland holte am vergangenen Freitag in Rimini den begehrten Titel des besten Biersommeliers der Welt. Die 28-jährige Pressesprecherin der Störtebeker Braumanufaktur ist damit die erste weibliche Siegerin. In dem von der Doemens Akademie organisierten Wettbewerb traten in diesem Jahr 80 Biersommeliers aus 19 Nationen gegeneinander an. In Vorläufen stellten die Teilnehmer ihr ...

mehr