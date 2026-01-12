Perfood GmbH

Diabetes Studie: Endlich entspannter essen - die neue Freiheit für Menschen mit Diabetes

Lübeck (ots)

Große glucura-Studie belegt: Senkung des Langzeitblutzuckerwerts (HbA1c) um 0,80 Prozentpunkte und 4,7 Kilogramm Gewichtsverbesserung durch App auf Rezept

Fast ein Viertel der Teilnehmenden verbesserten ihre Blutzuckerwerte mit glucura so stark, dass der Diabetes inaktiv ist

Gamechanger "Pareto Prinzip": Wenige, aber wirkungsvolle Anpassungen für einen großen Effekt

glucura ist als digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)* kostenfrei für Versicherte mit Diabetes Typ 2 verfügbar

In einer großen klinischen Studie[1] mit 320 Proband:innen mit Typ-2-Diabetes wurde die Wirksamkeit der digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) glucura untersucht. Die Ergebnisse überraschen, denn die Wirksamkeit lag in Bereichen, wie sie sonst nur bei Arzneimitteln beobachtet wird: So sank der Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) um 0,80 Prozentpunkte und die Teilnehmenden nahmen nach sechs Monaten im Schnitt 4,7 Kilogramm ab. Bei nahezu einem Viertel der Studienteilnehmer verbesserten sich die Zuckerwerte so stark, dass Ärzte von einer sogenannten "Remission" sprechen, also einer Ruhigstellung der Erkrankung.

Das Besondere dabei: mit der glucura-App können Betroffene herausfinden, wie sie mit möglichst wenig Änderungen an ihrem gewohnten Speiseplan möglichst gute Effekte erzielen - auch "Pareto-Prinzip" genannt. Dafür identifiziert die App durch kontinuierliche Glukosemessung (CGM) gezielt die "Übeltäter-Lebensmittel", die für hohe Blutzuckerausschläge verantwortlich sind.

Dr. med. Dr. rer. nat. Torsten Schröder ist Arzt und Diabetologe sowie medizinischer Leiter der entwickelnden Firma Perfood. Er sagt: "Wir wissen, mit welcher Ernährung Diabetes zurückgedrängt werden kann. Wir wissen aber auch, dass niemand seine Gewohnheiten dauerhaft umkrempeln kann. Genau hier setzt glucura an." Perfood CEO Dominik Burziwoda von Papen fügt hinzu: "Mit glucura wollen wir gesunde Ernährung leicht machen und die Freude am Essen erhalten. Daher geht es bei glucura vor allem darum, die "guten" Lebensmittel herauszufinden. Tatsächlich können im Schnitt über 80 Prozent der Lieblingsspeisen beibehalten werden, ohne Kompromisse bei der Wirksamkeit zu machen."

Ein eindrucksvolles Beispiel aus der Studie: Bei einer Teilnehmerin verursachte Schokoladenkuchen eine geringere, also bessere Blutzuckerreaktion als Apfelkuchen. Indem sie den Apfelkuchen durch Schokoladenkuchen ersetzte, nahm sie trotz regelmäßigem Kuchenkonsum 14 Kilogramm ab und senkte ihren HbA1c von 8,4 auf 6,0 Prozent.

In der Studie nutzten die Teilnehmenden glucura über sechs Monate. Zudem erhielten sie einen Glukosesensor, ein kleines Gerät in Knopfform, das Blutzuckerschwankungen misst. Durch die Kopplung mit diesem Sensor berechnet glucura, welche Lebensmittel wie starke Reaktionen auslösen. Auf Basis dieser Messdaten können Lebensmittel gezielt ausgewählt oder angepasst werden. Das dafür erforderliche Ernährungstagebuch funktioniert mit Fotoerkennung: Zutaten, Mengen und Nährstoffe ermittelt die App automatisch. Nach Ablauf der zweiwöchigen Sensor-Messphase kann die App KI-basiert Blutzuckerschwankungen abschätzen. glucura enthält zudem Rezepte, Videos mit Bewegungsübungen vom Fitness-Profi und Wissenswertes rund um die Behandlung von Diabetes.

Über 9 Millionen Menschen sind in Deutschland von Diabetes mellitus Typ 2 betroffen. Übergewicht, Stress und ein Mangel an Bewegung tragen zur Entstehung der Erkrankung bei. Wird Diabetes nicht behandelt, können schwerwiegende Folgeerkrankungen entstehen. Arzneimittel in Tabletten- oder Spritzenform helfen gut, führen jedoch zu Nebenwirkungen und verhindern lediglich das Fortschreiten der Erkrankung, statt die Ursache zu behandeln. Mittlerweile weiß man, dass ein Diabetes kann so weit zurückgehen kann, dass ein "normales Leben" ohne Arzneimittel und ohne erhöhtes Risiko von Folgeerkrankungen und Komplikationen möglich ist. Ärzte bezeichnen dies als "Remission". Dafür muss der HbA1c bei unter 6,0 Prozent liegen. Die vorliegende Studie zeigt, dass Betroffene mit glucura dieses Ziel erreichen können.

www.glucura.de

*Über digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA)

Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind zertifizierte, digitale Therapien ohne Nebenwirkungen. Ihre Wirksamkeit wurde anhand klinischer Studien von der zuständigen Behörde geprüft, sodass sie wie Medikamente auf Rezept verschrieben werden können. Seit ihrer Einführung im Jahr 2020 wurden mittlerweile fast 60 DiGA zugelassen. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse.

Über glucura:

glucura ist eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) zur nicht-medikamentösen Therapie von Typ-2-Diabetes. Die "App auf Rezept" kann sowohl als Erstlinientherapie zur leitliniengerechten Lebensstilintervention als auch parallel zur Arzneimitteltherapie ärztlich verordnet werden. Alle gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für die DiGA vollständig.

Mit integriertem Ernährungstracking, CGM-Integration (kontinuierliches Glukosemonitoring), SMART-Zielen und Verhaltenstraining ermöglicht glucura eine evidenzbasierte Selbststeuerung der Stoffwechselgesundheit. Patientinnen und Patienten durchlaufen personalisierte Lernmodule und erhalten basierend auf ihren Glukosedaten Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen.

[1] RCT "Metabolic III" (DRKS00032537)

