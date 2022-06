Gustavo Gusto GmbH & Co. KG

Gustavo Gusto erweitert Eis-Sortiment

Jetzt sechs Sorten

Neu: Doppel-Lecker mit Schoko Brownie und Vanille Karamell

Geretsried

Gustavo Gusto erweitert sein Eis-Sortiment und bringt unter dem Namen "Doppel-Lecker" ein Eis mit zwei Sorten raus: Schoko Brownie und Vanille Karamell. Damit gibt es nun sechs verschiedene Gustavo Gusto-Eissorten. "Wir bieten mit dem neuen Eis gleich zwei Eissorten Side-by-Side in einem Becher an. Nämlich ein Bourbon-Vanilleeis mit gesalzener Karamellsoße und gesalzenen Karamell-Stückchen und ein Schokoladeneis mit Edelkakao und saftigen Brownie-Stückchen. Die Kombination der Geschmacksrichtungen Salzig und Süß verbunden mit der cremigen Textur. Ein perfekter Eisgenuss," sagt Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto. Das Unternehmen stellt u. a. Premium-Tiefkühlpizzen her.

So schmeckt das neue Gustavo Gusto-Eis

Auf der einen Becherseite das vollmundige Schokoladeneis mit Edelkakao aus Südamerika. Zusammen mit saftigen Brownie-Stückchen wird dieses cremige Eis zu einem zartherben Schokoladentraum.

Auf der anderen Becherseite das cremige Bourbon-Vanilleeis mit ganzen, gemahlenen Vanilleschoten aus Madagaskar. Saftige Karamell-Stückchen und eine gesalzene Karamellsoße runden den vollen Geschmack ab.

Beide Eissorten kommen Side-by-Side in einem 500-ml-Becher und werden mit dieser herrlichen Mischung aus cremigem Eis und saftigen Stückchen für einen unvergleichlichen Eisgenuss. Eine Geschmacksexplosion auf der Zunge.

"Wir verwenden für unser Doppel-Lecker-Eis beispielsweise nur frische Vollmilch, frische Schlagsahne, Bio-Blütenhonig, Bio-Bourbon-Vanilleschoten und Bio-Kakaomasse, um nur einige Zutaten herauszuheben. Und wir geben auch weniger Luft - als sonst in der Eisherstellung üblich - hinzu," betont Christoph Schramm. "Und dies schmeckt man."

Schoko-Eis von Öko-Test mit sehr gut bewertet

Öko-Test hat erst vor Kurzem das Schoko-Eis von Gustavo Gusto mit "sehr gut" bewertet. Das Ergebnis wurde im Heft Juni 2022 veröffentlicht. Und so wurde von Öko-Test im Bereich Geschmack das Gustavo Gusto-Eis beschrieben: "Sehr starke, facettenreiche Schokoladennote, deutlich süß, leicht herb, sehr leichte Ei-Note, sehr leicht salzig." Und: "Am stärksten nach Schokolade schmeckt das Gustavo Gusto Schokt richtig! Schokoladeneis."

"Besser hätten wir es auch nicht beschreiben können," freut sich Christoph Schramm über die Bewertung von Öko-Test.

Das Gustavo-Gusto-Speiseeis

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell sechs verschiedene Sorten von Speiseeis: Vanille, Schoko, Joghurt-Honig, Zitronen-Sorbet, Himbeer-Sorbet und neu "Doppel-Lecker".

Bei allen Gustavo Gusto-Eissorten stammen zahlreiche Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft. So sind zum Beispiel im veganen Himbeersorbet 44 Prozent hocharomatisches Bio-Himbeerpüree. Zudem ist in jeder Eissorte mindestens ein Bio-Produkt enthalten. Teilweise stammen bis zu 67 Prozent der landwirtschaftlichen Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft.

Bei der Herstellung werden nur frische Vollmilch (beispielsweise beim Vanilleeis und beim Schokoladeneis) oder frische Schlagsahne und frische Bio-Früchte, hochwertige Bio-Bourbon-Vanilleschoten, Bio-Edelkakao oder Bio-Honig verwendet. Es werden keine künstlichen Aromen, keine Geschmackverstärker, keine Emulgatoren, keine Konservierungsstoffe und keine Farbstoffe eingesetzt.

Eisbecher mit witzigen Sprüchen

Und wie bei den Tiefkühlpizzaschachteln zeichnen sich die 500-ml-Eisbecher von Gustavo Gusto-Gelato mit lustigen Sprüchen und witzigen Zeichnungen aus: "Dein wohl verbientes Joghurteis." beim Joghurt-Honig-Eis oder "Extra viel Hmmbeere." beim veganen Himbeersorbet, "Schokt richtig!" beim Schokoladeneis, "Ja, ich Vanill!" beim Vanilleeis und "Sauerstoff!" beim veganen Zitronensorbet.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto ist ein Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen, die möglichst authentisch nach italienischem Rezept und mit feinstem, laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen und soweit möglich regionalen Zutaten hergestellt werden.

Seit 2021 wird in Deutschland unter der Marke Gustavo Gusto auch Speiseeis angeboten. Bei der Herstellung wird nur frische Vollmilch und frische Sahne verarbeitet sowie deutlich weniger Luft als meist üblich zugegeben. Es werden keine künstlichen Aromastoffe, keine Emulgatoren, keine Geschmacksverstärker, keine Konservierungsstoffe und keine Farbstoffe verwendet.

Das Unternehmen und die Marke wurden mehrfach ausgezeichnet.

