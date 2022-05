Gustavo Gusto GmbH & Co. KG

Gustavo Gusto startet neue Werbekampagne mit Roland Trettl

Geretsried (ots)

Der Tiefkühlpizzahersteller Gustavo Gusto gewinnt Roland Trettl als Testimonial für eine neue Werbekampagne. Der deutsch-italienische Spitzenkoch, Autor und TV-Gastgeber wird die Markteinführung der neuen Gustavo Gusto-Pizza "Pura" unterstützen. "Roland Trettl passt perfekt zu uns. Schließlich verbindet uns die Leidenschaft für gutes Essen. Und dazu gehört auch eine gute Tiefkühlpizza", begründet Christoph Schramm, CEO und Gründer von Gustavo Gusto, die Zusammenarbeit.

Die neue Pizza "Pura" besteht ausschließlich aus einem vorgebackenen Pizzaboden und einer fruchtigen hauseigenen Tomatensoße. Also die perfekte Grundlage für eine Pizza, die von den Kunden nach eigenem Geschmack belegt wird. Die vegane "Pura" kann man aber auch pur, also ganz ohne weitere Zutaten, genießen.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Gustavo Gusto. Vor allem auch, weil es dem Unternehmen gelungen ist, Tiefkühlpizzen in Deutschland vom Junkfood-Image zu befreien", erklärt Roland Trettl sein Engagement. "Gustavo Gusto hat bewiesen, dass eine Tiefkühlpizza wirklich, wie eine gute Restaurantpizza schmecken kann."

Die Kampagne

In mehreren Online-Spots werden humorvolle Momente von Roland Trettl beim Belegen der neuen Tiefkühlpizza gezeigt. Dabei gibt sich der Spitzenkoch bewusst selbstironisch. Ausgespielt werden die Filme in den Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und YouTube.

"Für mich bietet die 'Pura' eine unendliche Fülle an Möglichkeiten, um sie zu einem einmaligen Genusserlebnis zu machen. Ob mit Fisch, Fleisch, Gemüse oder Obst. Es gibt eigentlich keine Grenzen. Gefragt sind Kreativität und Freude am Kochen," so Roland Trettl. "Voraussetzung für eine gute Pizza sind allerdings der Pizzaboden und die Tomatensoße. Und beides bietet die 'Pura' in Perfektion."

Neben den Werbespots soll es ein Online-Format namens "Battle den Trettl" geben. Ausgewählte Social-Media-Stars treten dabei in einer Belege-Challenge gegen Roland Trettl an. In vorgegebener Zeit müssen die jeweiligen Kontrahenten Zutaten aus einem reichhaltig bestückten Kühlraum auswählen, zubereiten und anschließend die "Pura" damit belegen. Die bessere Kreation gewinnt. Zusätzlich zu diesen Duellen rufen der Spitzenkoch und die Influencer alle Hobbyköche dazu auf, eigene Ideen auszuprobieren und unter dem Hashtag #battledentrettl auf Facebook, TikTok und Instagram zu posten. Den Gewinnern winken Preise im Wert von insgesamt rund 20.000 Euro.

"Pura": Die erste Tiefkühlpizza zum Selbstbelegen

"Ein Novum in der Tiefkühltruhe und zugleich ein richtiges Multitalent." So beschreibt Schramm die "Pura". Erstmals bietet Gustavo Gusto in Deutschland eine Tiefkühlpizza an, die ausschließlich aus dem auf Lavastein vorgebackenen Pizzaboden und einer fruchtigen Tomatensoße besteht.

Bereits auf der Vorderseite des Pizzakartons werden die Käufer/innen mit einem plakativen und humorvollen Text dazu aufgefordert, selbst Hand anzulegen. Alles unter dem Motto: "Mach die Beste draus!". Ein QR-Code auf der Rückseite führt außerdem zu einer bunten Auswahl an kreativen Rezeptideen ( www.gustavogusto.com/pura-rezepte).

Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell neun verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen: Margherita, Salame, Prosciutto e Funghi, Quattro Formaggi, Tonno e Cipolla, Spinaci e Ricotta, Prosciutto e Ananas, Salame Piccante und Pizza "Pura". Mit einem Durchmesser von rund 30 cm entspricht die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza der Größe einer original italienischen Restaurantpizza. Der Pizzateig besteht nur aus Weizenmehl, Wasser, nativen Olivenöl extra, Salz und Frischbackhefe.

Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen, wird schonend von Hand ausgebreitet und mit feinem laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen - soweit möglich - regionalen Zutaten belegt. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto bietet Premium-Tiefkühlpizzen an, die möglichst authentisch nach italienischem Rezept und mit feinstem, laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen und soweit möglich regionalen Zutaten hergestellt werden. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce, zu kaufen. Seit Mitte 2021 wird in Deutschland Speiseeis unter der Marke Gustavo Gusto angeboten. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen über den Schnelllieferdienst Flink in den Niederlanden erhältlich. Das Unternehmen und die Marke wurden mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com

https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram

https://www.instagram.com/pizzagustavogusto

