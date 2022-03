Franco Fresco

Extra-Lagerverkauf von Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen bringt 50.000 Euro für Nothilfe Ukraine der "Aktion Deutschland Hilft"

Geretsried (ots)

Die gesamten Einnahmen in Höhe von 22.560 Euro aus zwei extra durchgeführten Lagerverkäufen von Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen hat das Unternehmen nun mehr als verdoppelt. Insgesamt werden somit 50.000 Euro von Gustavo Gusto für die Nothilfe Ukraine der "Aktion Deutschland Hilft" gespendet. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits eine Betriebswohnung für zwei Frauen und drei Kinder, die aus der Ukraine geflohen sind, zur Verfügung gestellt. Weitere Räume des Unternehmens werden derzeit für Ukraine-Flüchtlinge vorbereitet.

"Wir sagen Danke an alle Menschen, die bei uns Tiefkühlpizzen für den guten Zweck gekauft haben und dieses Spendenergebnis damit erst ermöglicht haben. Danke auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die freiwillig und ohne Bezahlung an den beiden Tagen für den reibungslosen Verkauf gesorgt haben. Ihr habt ein großartiges Engagement gezeigt", sagt Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Gustavo Gusto. "Wir wollen aber nicht nur den Menschen in der Ukraine helfen, sondern auch den Flüchtlingen hier in Deutschland. Deshalb werden wir in Geretsried Räumlichkeiten für Ukraine-Flüchtlinge bereitstellen."

An den beiden Samstagen (19. und 26. März) konnten jeweils von 15 bis 18 Uhr im sogenannten Pizza-Drive-In auf dem Werksgelände von Gustavo Gusto in Geretsried kartonweise Tiefkühlpizzen zum Preis von je 15 Euro gekauft werden. Die gesamten Einnahmen aus dem Lagerverkauf werden nun zusammen mit der Spende des Unternehmens an die "Aktion Deutschland Hilft" für die Nothilfe Ukraine überwiesen.

"Gerade für die Menschen in und aus der Ukraine, die unter diesem unmenschlichen Krieg unsagbar leiden, ist unsere Hilfe und Solidarität notwendig. Die 50.000 Euro sollen den Menschen zeigen, dass wir nicht nur in Gedanken bei ihnen sind, sondern ihnen auch finanziell helfen wollen", so Schramm weiter.

