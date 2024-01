Aptoide

Aptoide geht mit erweitertem Katalog der umsatzstärksten Spiele voran, verzeichnet ein Umsatzwachstum von 75 % und erhält eine strategische Investition von Digital Turbine

Aptoide, die führende alternative Plattform für den Vertrieb und die Monetarisierung von Apps, konnte 2023 einen großen Sprung nach vorne machen und wichtige Meilensteine erreichen, die die Führungsposition des Unternehmens in der mobilen Spielebranche festigen.

Die Plattform hat ihren Katalog durch Partnerschaften mit Spielegiganten wie Gardenscapes, Matchington Mansion und Evony erweitert: The King's Return, The Walking Dead: Survivors, Age of Apes, Infinite Magicraid und Triple Match 3D. Diese Kooperationen verdeutlichen das Engagement von Aptoide, seiner globalen Nutzerbasis abwechslungsreiche und hochwertige Spielerlebnisse zu bieten.

Das bemerkenswerte Umsatzwachstum von 75 % im Vergleich zum Vorjahr zeugt von dem innovativen Ansatz und dem unermüdlichen Engagement von Aptoide. Dieser signifikante Anstieg ist nicht nur ein Beweis für die Zufriedenheit der Nutzer, sondern verdeutlicht auch die Attraktivität der Plattform für Entwickler und stärkt ihre Position in der Branche.

Auf dieser Dynamik aufbauend, sicherte sich Aptoide eine Investition von 8,5 Millionen Euro von Digital Turbine (DT), die eine wichtige Entwicklung in ihrer strategischen Partnerschaft bedeutet. Diese Finanzierung unterstützt die erste Investition von DT im Oktober 2022 und zeigt die Entschlossenheit der beiden Unternehmen, den Vertrieb und die Monetarisierung von Apps zu revolutionieren.

Eine zentrale Rolle bei dieser Partnerschaft spielt GamesHub, ein gemeinsames Projekt von Digital Turbine und Aptoide. GamesHub ist ein App-Store für Spiele, der sich schnell zu einer wichtigen Plattform für die wichtigsten Betreiber in den Vereinigten Staaten entwickelt. Die strategischen Partnerschaften der Plattform mit Mobilfunkanbietern wie ATT, Verizon, USCellular, Tracfone, Cricket und BLU US positionieren die Plattform optimal für ein signifikantes Wachstum im Jahr 2024.

Paulo Trezentos, Gründer und Geschäftsführer von Aptoide, bemerkte: „Unsere Erfolge im Jahr 2023 sind eine Bestätigung für unser Engagement, einzigartige Erlebnisse zu bieten. Die Erweiterung unseres Spielekatalogs und unser substanzielles Wachstum belegen unser unermüdliches Streben nach Innovation."

Álvaro Pinto, Gründer und leitender Geschäftsführer von Aptoide, fügte hinzu: „Wir sind stolz auf das Engagement unseres Teams, diese Meilensteine zu erreichen. Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben es uns ermöglicht, den Vertrieb von Apps neu zu definieren und sowohl Nutzern als auch Entwicklern unvergleichliche Lösungen zu bieten."

Die Expansion von Aptoide im Jahr 2023 macht deutlich, wie erfolgreich das Unternehmen den Wandel in der Vertriebslandschaft für Apps vorantreibt und sowohl Nutzern als auch Entwicklern immer bessere und innovativere Lösungen bietet. Da in den kommenden Monaten voraussichtlich verschiedene wichtige regulatorische Entscheidungen getroffen werden, ist ein weiterer Ausbau der Führungsposition des Unternehmens in der mobilen Spielebranche im Jahr 2024 zu erwarten.

Informationen zu Aptoide

Aptoide ist eine innovative Plattform für den Vertrieb und die Abwicklung von Zahlungen für Apps mit globaler Reichweite, die über verschiedene Kanäle wie Android, Web, TV, Automobil und iPhone verfügbar ist. Mit über 430 Millionen Nutzern, 10 Milliarden Downloads und 1 Million Apps eröffnet Aptoide einen alternativen Weg, Apps und Spiele ohne geografische Einschränkungen und mit einem der besten Malware-Erkennungssysteme auf dem Markt zu entdecken. Aptoide richtet sich nicht nur an Endnutzer, sondern bietet auch OEMs und Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit, ihren eigenen App-Store auf Basis einer API oder Co-Branding-Lösung zu betreiben. https://en.aptoide.com/

