Assan Alüminyum

Assan Alüminyum erhält internationale Anerkennung mit einem preisgekrönten CSR-Projekt zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und der bildenden Kunst

Chicago, 25. März 2024 (ots/PRNewswire)

Assan Alüminyum, einer der weltweit führenden Hersteller von flachgewalztem Aluminium, entwickelt neben seinen allgemeinen nachhaltigkeitsorientierten Aktivitäten auch Projekte zur sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR), die auf den ökologischen und sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit basieren. Das Unternehmen erlangte mit seinem umfassenden Sea DaffodilsCSR-Projekt internationale Anerkennung, indem es weltweit Preise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kommunikation und Wirtschaft erhielt.

Assan Alüminyum, eine Tochtergesellschaft der Kibar Holding und einer der beiden größten Aluminiumfolienhersteller in Europa, gestaltet seine Prozesse und Aktivitäten auf der Grundlage seiner Kernwerte Zuverlässigkeit, Flexibilität, Innovation und Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit bildet auch die Grundlage für die Projekte, die das Unternehmen im Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR) entwickelt. Das Unternehmen ist bestrebt, der Gesellschaft und ihren lokalen Gemeinschaften durch CSR-Projekte zu helfen, die sowohl im Hinblick auf die Umwelt als auch auf die soziale Nachhaltigkeit einen Unterschied machen. So begann das Projekt zur Erhaltung der biologischen Vielfalt vor 5 Jahren, als Assan Alüminyum die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Biologie der Universität Kocaeli begann. Durch dieses Projekt konnten bisher drei endemische Pflanzen vor dem Aussterben bewahrt werden, darunter der Blaustern (Amsonia orientalis), die Königskerze (Verbascum bugulifolium) und die Dünen-Trichternarzisse (Pancratium maritimum). Mit Unterstützung des Unternehmens werden diese gefährdeten Pflanzenarten zunächst in den Labors der Universität Kocaeli vermehrt und dann wieder in die Natur gepflanzt, um den Verlust der biologischen Vielfalt im Ökosystem zu verhindern.

Neben der ökologischen Nachhaltigkeitsdimension des Sea Daffodils Project wurde Assan Alüminyum auch zum Hauptunterstützer des Theaterstücks Sea Daffodils , das in einem renommierten Theater in Istanbul aufgeführt wurde, und unterstützte damit sowohl die bildende Kunst als auch das dadurch geschaffene Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Das Stück zielt darauf ab, die zerstörerische Natur des Menschen in Bezug auf die biologische Vielfalt darzustellen, indem es eheliche Affären als Metapher verwendet.

Mit dem Sea Daffodils Project erhielt Assan Alüminyum zwei nationale und zwei internationale Auszeichnungen für Nachhaltigkeit, Kommunikation und Wirtschaft, darunter Communitas, Stevie, Brandverse und Turkish Public Relations Association, in verschiedenen Kategorien wie „Nachhaltigkeitsinitiative des Jahres in Europa" und „Corporate Responsibility - Culture & Arts". Göksal Güngör, der Geschäftsführer von Assan Alüminyum, erklärt die Bedeutung dieser Initiativen: „Nachhaltigkeit ist einer unserer zentralen Werte bei Assan Alüminyum. Daher sind wir bestrebt, der Natur und unseren lokalen Gemeinschaften etwas zurückzugeben, nicht nur in unseren Kernaktivitäten, sondern auch mit unseren CSR-Initiativen."

