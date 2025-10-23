Roborock

Ab sofort zum rabattierten Einstiegspreis von 679 Euro erhältlich: Roborock F25 Ultra - Hochtemperaturreinigung auf neuem Niveau

Roborock, weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024*, bringt mit dem Roborock F25 Ultra die Zukunft der Nass-Trockenreinigung in die Haushalte und verbessert damit die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt. Der innovative Nass-Trockensauger mit Dampf- und Heißwasserreinigung ist ab sofort im Roborock Online Store sowie bei Amazon erhältlich - zum Einführungspreis von 679 EUR, statt 799 EUR UVP.

Dampf trifft Power - VaporFlow & WaveFlow für grenzenlose Sauberkeit

Ein sauberes Zuhause ohne Chemie und ohne Aufwand? Genau dafür wurde der F25 Ultra entwickelt. Er beseitigt selbst hartnäckige Flecken, Fette und Bakterien und sorgt für sichtbare Sauberkeit in unsichtbaren Bereichen. Damit ist er ideal für alle, die ein sauberes Zuhause lieben, jedoch wenig Zeit oder Energie für ständiges Putzen haben. Mit seinen branchenweit ersten VaporFlow- und WaveFlow-Technologien vereint der F25 Ultra Dampf- und Heißwasserreinigung. Im VaporFlow-Modus werden mit 180 °C Dampf** über 99,99 % der Bakterien entfernt, während im WaveFlow-Modus mit 90 °C*** Heißwasser selbst hartnäckige Fettflecken beseitigt werden.

Smartes Design für ein blitzblankes Reinigungserlebnis

Auch in puncto Komfort weiß der F25 Ultra zu überzeugen: Das FlatReach 2.0-Design reinigt mühelos unter Möbeln, das JawScrapers-System verhindert verhedderte Haare, und die intelligente Selbstreinigung mit 180 °C Dampf sorgt für hygienische Walzenpflege - automatisch und nahezu wartungsfrei. Das Ergebnis: grenzenlose Sauberkeit bei minimalem Aufwand.

Ganz im Sinne der nutzerzentrierten Unternehmensphilosophie von Roborock steht der F25 Ultra für Technologie, die echten Mehrwert schafft. Er macht die tägliche Reinigung einfacher, effizienter - und schenkt wertvolle Zeit für Mehr Me Time und Mehr Family Time.

Verkaufsstart & Verfügbarkeit

Roborock Online Store - 679,00 EUR statt 799,00 EUR

Amazon - 679,00 EUR statt 799,00 EUR

*Quelle: IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, Q4 2024

**Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 180 °C beziehen sich auf die Dampftemperatur, die am Auslass des internen Erhitzers und nicht am Dampfauslass gemessen wurde. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.

***Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die angegebenen 90 °C beziehen sich auf die Temperatur am Heißluftauslass, der Luft über das Wasser strömen lässt, und nicht auf die Temperatur des heißen Wassers selbst. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.

