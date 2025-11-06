Simple

Simple launcht bahnbrechende KI-Plattform, die Echtzeit-Daten zu CO2e-Emissionen auf Rechnungsbasis liefert

Wien/Gothenburg/Osaka (ots)

Sofortige Ersparnis für Unternehmen und Institutionen

Das schwedisch-österreichische Technologieunternehmen Simple (www.itssimple.com) hat eine bahnbrechende KI-Plattform auf den Markt gebracht, die automatisch Daten aus Rechnungen, Angeboten und Lieferscheinen ausliest und extrahiert, um präzise CO2e-Emissionen in Echtzeit zu berechnen. Basierend auf verifizierten Life Cycle Assessment (LCA)-Daten wandelt Simple routinemäßige Geschäftsdokumente in genaue, auditfähige Scope-3-Erkenntnisse um – in Echtzeit, automatisch und zu einem Bruchteil der heutigen Kosten.

Sofortige CO2e-Daten in Echtzeit– direkt aus den Geschäftsunterlagen

Die KI der Plattform liest Rechnungen oder Lieferantenangebote, identifiziert Materialien, Produkte und Dienstleistungen und ordnet ihnen sofort wissenschaftliche Emissionsfaktoren zu. Auf diese Weise können CO2e-Werte auf Artikelebene aktivitätsbasiert, automatisch und kontinuierlich generiert werden – ohne manuelle Eingaben, Schätzmodelle oder Beratungsprojekte. Die Ergebnisse liegen innerhalb weniger Minuten vor und kosten nur wenige Cent pro Rechnung, wodurch finanzielle Hindernisse für eine genaue Scope-3-Bilanzierung beseitigt werden.

„Unternehmen und Institutionen haben endlich Zugang zu zuverlässigen und aktuellen CO2e-Daten“, so Mattias Brodendal, Gründer von Simple. „Unsere KI ermöglicht es, die tatsächlichen Auswirkungen jedes Einkaufs, jedes Projekts oder jeder geplanten Lieferantenentscheidung auf das Klima zu erfassen – sobald eine Rechnung oder ein Angebot eingeht.“

Erhebliche Fortschritte für das Scope-3-Management

Scope-3-Emissionen, also indirekte Treibhausgasemissionen aus der Wertschöpfungskette eines Unternehmens, können bis zu 90 Prozent des CO2-Fußabdrucks ausmachen, waren jedoch bislang komplex und teuer in der Messung. Simple automatisiert diesen Prozess durchgängig:

Automatische Extraktion von Aktivitätsdaten aus Rechnungen, Angeboten oder Lieferscheinen

Wissenschaftliche Genauigkeit durch Integration robuster Daten aus der Lebenszyklusanalyse

Echtzeit-Ergebnisse, die für Audits geeignet sind und über Uploads, Stapelverarbeitung oder APIs verfügbar sind

Kostengünstige Abrechnung pro Rechnung („Pay-per-Bill“) im niedrigen Cent-Bereich

Nahtlose ERP-Integration, die eine sofortige Implementierung und Skalierung ermöglicht

„Für Teams in Management und Beschaffung ermöglicht Simple eine wirklich datengestützte Entscheidungsfindung in der Praxis“, so Andreas Wiesmüller, Co-Founder von Simple. „Sie können so Lieferanten vergleichen, die Beschaffung optimieren und Scope-3-Emissionen erfassen – alles mit denselben zuverlässigen Daten.“

Pilotprojekte mit Kunden bestätigen Datengenauigkeit, Effizienz und Kosteneinsparungen

Unternehmen, die die Plattform getestet haben, berichten von erheblichen Zeiteinsparungen und präziseren Klimadaten. Scanfast, einer der ersten Nutzer, hat komplexe Beschaffungsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt: „Simple hat uns eine Präzision ermöglicht, die zuvor unmöglich war“, so Henrik Kleveros, CDO von Scanfast. „Es automatisiert Vorgänge, die früher Wochen gedauert haben, gewährleistet Genauigkeit und verschafft uns sofortigen Einblick in unsere Nachhaltigkeitsdaten.“

Sofort einsatzbereit

Simple ist ab sofort für Unternehmen jeder Größe sowie für öffentliche Einrichtungen verfügbar. Integrationen mit gängigen ERP-Systemen sind bereits gegeben, sodass Unternehmen die Plattform schnell implementieren und innerhalb weniger Tage hochwertige Emissionsdaten erhalten können.

Über Simple AI

Simple ermittelt CO2e-Emissionen in Echtzeit, indem es Rechnungen, Angebote und Lieferscheine mithilfe fortschrittlicher KI und verifizierter Daten zur Lebenszyklusanalyse analysiert. Das Ergebnis: vollautomatisierte, hochpräzise Scope-3-Erkenntnisse, die nachhaltige Entscheidungen, Lieferantenvergleiche und glaubwürdige Berichterstattung in Echtzeit ermöglichen.

Pressefotos und weitere Informationen: https://itssimple.com/press

