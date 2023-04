Teva GmbH

GeMeinSam aktiv mit MS

Onlineaktion zum Welt MS Tag am 30. Mai 2023 mit Experten, Yoga und gemeinsamem Brunch

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Etwa 2,8 Millionen Menschen leiden weltweit an Multipler Sklerose (MS).[1] Dennoch besteht zu der chronisch-entzündlichen Erkrankung noch immer großer Aufklärungsbedarf. Am 30. Mai rückt der internationale Welt MS Tag das Thema daher jedes Jahr in den Fokus des allgemeinen Interesses und räumt dabei auch mit allerlei Halbwissen auf. In Deutschland steht der Welt MS Tag diesmal unter dem Motto "GeMeinSam".[2] Passend dazu finden auch auf der Internetplattform www.aktiv-mit-ms.de zahlreiche Aktionen statt: Expertenrat zum Umgang mit der Diagnose, eine Yogaeinheitmit Atem-, Körper- und Entspannungsübungen sowie ein gemeinsamer Brunch mit ebenso leckeren wie gesunden Rezepten.

Weltweit leben etwa 2,8 Millionen Menschen mit Multipler Sklerose.[1] Allein in Deutschland sind über 280.000 Menschen betroffen.[3] Die MS ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. MS hat also nichts mit Muskelschwund zu tun, auch wenn dies fälschlicherweise oft angenommen wird; MS ist auch nicht ansteckend und bedeutet für die überwiegende Mehrzahl der Betroffenen nicht unbedingt ein Leben im Rollstuhl.[3] Der internationale Welt MS Tag bietet alljährlich eine gute Gelegenheit, um über die Erkrankung aufzuklären und mit diesen und vielen weiteren Mythen rund um die Multiple Sklerose aufzuräumen. Nicht nur das geht gemeinsam besser: Auch der Umgang mit der Diagnose, in Bewegung kommen und bleiben, sowie die Umstellung auf eine antientzündliche Ernährung fallen gemeinsam häufig leichter. GeMeinSam lautet auch das Motto, das die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) für den diesjährigen Aktionstag am 30. Mai festgelegt hat.[2]

Expertenrat aus Neurologie und Psychologie

Wer mehr über den Umgang mit dieser Diagnose einer chronischen Erkrankung mit unsicherer Prognose erfahren möchte, darf sich an diesem Tag auf fundierten Expertenrat freuen: Im Rahmen der Aktion "Gemeinsam aktiv mit MS" auf www.aktiv-mit-ms.de wird der Neurologe Dr. Markus Heibel über das Thema mit dem betroffenen Schauspieler, Autor und Moderator Frank Sandmann in einem Podcast sprechen. Der Diplom-Psychologe Bernhard Adelberg erläutert in einem Videointerview verschiedene Strategien im Umgang mit der Diagnose und erklärt, warum manche Herausforderungen sich eventuell gemeinsam mit einem Psychotherapeuten leichter bewältigen lassen.

Gemeinsam Yoga üben und brunchen

Außerdem lädt www.aktiv-mit-ms.de online zu einer Hatha-Yoga-Einheit mit Andrea Berauer-Knörrer von Yogacraft ein. Je nach persönlicher Muße und Möglichkeit können die Übungen auf dem Stuhl oder auf der Matte durchgeführt werden. Die Yogalehrerin lebt selbst seit 17 Jahren mit der Diagnose MS und hat für den 30. Mai eine spezielle Stunde mit Atem-, Körper- und Entspannungsübungen vorbereitet. Außerdem wird auf www.aktiv-mit-ms.de am Welt MS Tag gemeinsam ein Brunch mit ebenso leckeren wie gesunden Rezepten vorbereitet: vom Hirsefrühstück über einen Pesto-Nudelsalat bis hin zum Bananenbrot und vielen weiteren Ideen. Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Rezepte dazu finden Sie auf der Website.

Die Aktion "GeMeinSam aktiv mit MS" richtet sich nicht nur an MS Betroffene und deren Angehörige: Zu den online Aktionen sind alle Menschen eingeladen, die gemeinsam einen interessanten und inspirierenden Welt MS Tag erleben möchten. Weitere Informationen auf www.aktiv-mit-ms.de.

Über www.aktiv-mit-ms.de

Auf www.aktiv-mit-ms.de bietet der internationale Arzneimittelhersteller TEVA aktuelle Themen und Hintergrundinformationen rund um Multiple Sklerose. Auf der Website werden auch verschiedene kognitive Trainings angeboten. Außerdem können zahlreiche Servicematerialien bestellt werden, die den Umgang mit der Erkrankung erleichtern können. Das aktiv mit MS Betreuungsnetzwerk unterstützt zusätzlich zum Beratungsangebot der behandelnden Ärztinnen und Ärzte auch telefonisch bei Fragestellungen rund um die MS.

[1] https://www.atlasofms.org/map/global/epidemiology/number-of-people-with-ms abgerufen am 07.03.2023.

[2] https://ots.de/LWb01S, abgerufen am 07.03.2023.

[3] https://www.dmsg.de/multiple-sklerose/was-ist-ms, abgerufen am 07.03.2023.

Original-Content von: Teva GmbH, übermittelt durch news aktuell