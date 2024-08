Sitetracker

EuroTeleSites optimiert Asset Management ihrer Mobilfunkmasten mit Software von Sitetracker

Montclair, N.J. (ots/PRNewswire)

EuroTeleSites freut sich, die Kooperation mit Sitetracker bekannt zu geben: einem führenden Anbieter von Betriebsmanagement Software in der Telekommunikationsbranche. Mit der für Anfang 2025 geplanten Einführung von Sitetracker wird EuroTeleSites das Asset Management ihrer mehr als 13,500 Sendemasten zukünftig mit einer der modernsten Softwarelösungen einheitlich vom Bodensee bis zum Schwarzen Meer managen. Damit wird es möglich sein, rascher auf Kundenwünsche zu reagieren und die Effizienz bzw. die Transparenz und Sicherheit im Datenmanagement der Turm-Infrastruktur zu verbessern.

Die Vorteile im Einzelnen:

Zentralisierte Datenverwaltung: Mit Sitetracker werden alle relevanten Daten zentral gebündelt. Das ermöglicht eine einheitliche und leicht zugängliche Basis. Beispielsweise können Standortinformationen, technische Spezifikationen und Wartungshistorien auf einen Blick abgerufen werden, was die Planungs- und Entscheidungsprozesse beschleunigt.

Verbesserte Projektkoordination: Die Software bietet Funktionen zur effizienten Koordination von Projekten, sei es beim Bau neuer Mobilfunktürme oder bei der Wartung. So kann ein Projektmanager den Fortschritt eines Turmbaus in Echtzeit überwachen, was Verzögerungen minimiert und eine rechtzeitige Fertigstellung sicherstellt.

Erhöhte Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Sitetracker ermöglicht eine transparente Nachverfolgung aller Aktivitäten und Änderungen an den Mobilfunktürmen. Beispielsweise können Wartungsteams ihre Einsätze dokumentieren und Fotos der durchgeführten Arbeiten hochladen, wodurch die Qualität der Wartungsarbeiten nachvollziehbar wird und bei Bedarf schnell auf etwaige Probleme reagiert werden kann.

Effizientes Ressourcenmanagement: Durch die Nutzung der Software kann eine Optimierung des Einsatzes von Ressourcen wie Personal und Material zur Reduzierung der Betriebskosten führen. Ein anschauliches Beispiel ist die Zuordnung von Technikern zu spezifischen Wartungsaufgaben basierend auf deren Verfügbarkeit und Qualifikation, wodurch unnötige Fahrten vermieden werden.

Erweiterte Berichts- und Analysemöglichkeiten: Die umfassenden Analyse- und Berichtsfunktionen von Sitetracker bieten tiefgehende Einblicke in die Leistungskennzahlen der Mobilfunkmasten. Dadurch können Trends und Muster erkannt werden, die beispielsweise auf wiederkehrende Störungen hinweisen, sodass zukünftig verstärkt präventive Maßnahmen ergriffen werden können.

„Die rund 400.000 Mobilfunktmasten aller Telcos und TowerCos in ganz Europa bilden das infrastrukturelle Rückgrat einer immer digitaler werdenden, mobilen Gesellschaft. Dabei bedarf es als Anlagenbetreiber einer engen Koordination mit Kunden, Behörden, Grundstücksvermietern und Lieferanten: von der Standortauswahl über den Bau und die Instandhaltung. Sitetracker unterstützt uns dabei, alle dafür notwendigen Informationen länderübergreifend und in Echtzeit zu synchronisieren und wirkungsvoller zu nutzen", kommentiert Lars Mosdorf, Finanzvorstand EuroTeleSites und verantwortlich für IT, die Potenziale der Softwareumstellung. „Mit Einführung von Sitetracker schaffen wir eine Unterstützung unseres Teams nach neustem Stand der Technik und die Basis für Big Data Analytics, maschinelles Lernen und in einem späteren Schritt für Digital Twins", freut sich Mosdorf über die zukunftsgewandte Investition.

Mit der Abspaltung und dem Börsengang als eigenständiges Unternehmen im September 2023 hat EuroTeleSites begonnen, sich als innovative TowerCo zu positionieren und die Kooperation mit Sitetracker folgt der Konzernstrategie, interne und externe Prozesse zu harmonisieren und digitalisieren, um Kosten zu optimieren und Synergien zu nutzen.

„Mit Hilfe der Sitetracker Software werden wir unsere Funktürme schneller nach Kundenwünschen entwickeln, mit enger vernetzten Zulieferern effizienter ausbauen und effektiver warten", so René Schiefer, Head of Technology, bei EuroTeleSites. „Alle unsere Standorte werden dadurch mit einem einzigen, einfach zu bedienenden Tool verfolgt und verwaltet. Das mühsame Verschaffen eines Überblicks über Standorte und Anlagen entfällt und Probleme werden rascher erkannt, da unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit flexiblen Workflows ausgestattet werden."

"Um von den Vorteilen der digitalen Transformation zu profitieren, zu denen erhebliche Kosten- und Zeiteinsparungen gehören, müssen Unternehmen alte Prozesse neu denken und Daten nutzen, um sie entsprechend zu verbessern", sagt Giuseppe Incitti, CEO von Sitetracker. "Sitetracker stellt Telcos und TowerCos jene Werkzeuge zu Verfügung, um diesen Wandel einfach und effektiv zu vollziehen, so dass sie mit klaren, präzisen Echtzeit-Informationen arbeiten und sich auf die Servicierung ihrer Kunden mit maximaler Effizienz konzentrieren können. Wir freuen uns auf eine weiterhin positive Zusammenarbeit mit EuroTeleSites."

Über Sitetracker Als weltweit führender Anbieter von intelligenter Software für das Projekt- und Betriebsmanagement unterstützt Sitetracker innovative Unternehmen bei der Planung, Bereitstellung und Verwaltung von Programmen, Projekten, Standorten und Anlagen. Sitetracker bietet Telekommunikations-, EV-Lade-, Erneuerbare-Energien-, Versorgungs- und Immobilienteams eine auf Salesforce basierende Cloud-Plattform, die einfach und effektiv funktioniert und den Übergang zu einer vollständig vernetzten Zukunft beschleunigt.

