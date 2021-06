Peter Hertweck Forum

Peter Hertweck Forum am 21. und 22. Oktober

Zukunftsthemen für den deutschen Mittelstand: Unternehmensnachfolge, neue Technologien, disruptive Geschäftsmodelle und die "China-Karte"

Baden-Baden (ots)

Über vier Jahre hinweg ist das NachfolgerForum im Europapark Rust gewachsen - in diesem Jahr geht es erstmals unter dem Namen "Peter Hertweck NachfolgerForum" (www.peter-hertweck-forum.de) an den Start. Nach dem Corona-bedingten Ausfall der Präsenzveranstaltung im letzten Jahr ist für den 21. und 22. Oktober 2021 das Wiederauferstehen als echte Vor-Ort-Konferenz geplant. Als Zielgruppe nennt der Initiator Peter Hertweck vor allem Unternehmer und Topmanager aus der mittelständischen Wirtschaft. Ebenso gerne gesehen sind Startups, Business Angels und Investoren mit Interesse am Mittelstand, betont er. Auf den bisherigen Veranstaltungen hatten sich mehr als 120 Teilnehmer aus diesen Kreisen zusammengefunden.

Das Spektrum der Referenten nennt Vordenker Peter Hertweck "spektakulär". Auf der Agenda stehen renommierte Persönlichkeiten wie etwa der langjährige Vorstandsvorsitzende der Allianz Leben Dr. Markus Faulhaber, der "KI-Papst" Prof. Peter Gentsch, der ehemalige Bundesminister Rudolf Scharping, Vorzeige-Startupgründer wie Marco Beicht (Powercloud) und Sascha Kleiner (Augmentaio) sowie der Chefunterhändler für Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO Jongtu Long. "Unser Forum 2021 ist eine erste Anlaufstelle für deutsche Unternehmer, die bereit sind, chinesische Investoren zu akzeptieren", sagt Forumschef Peter Hertweck.

Neben der "China-Karte" stehen weitere Themen rund um die Unternehmensnachfolge und die Zukunftsfähigkeit der mittelständischen Wirtschaft auf dem Programm. Dazu gehören beispielsweise disruptive Geschäftsmodelle, Künstliche Intelligenz als Auslöser grundlegender Veränderungen für Märkte und Gesellschaft sowie Risiko- und Krisenmanagement, "denn die nächste Krise nach Corona kommt bestimmt", meint Peter Hertweck.

Peter Hertweck erklärt: "Die Coronakrise hat uns vor Augen geführt, wie rasch sich die Dinge ändern können. Die Pandemie mag man als unvorhersehbar einstufen. Doch andere Veränderungen mit ähnlich gravierenden Auswirkungen sind absehbar. Dazu gehören die allumfassende Digitalisierung, das Internet der Dinge, die Künstliche Intelligenz und neue disruptive Geschäftsmodelle, die noch vor wenigen Jahren undenkbar erschienen. Hinzu kommen Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz, aber auch die seit Corona notwendige neue Balance zwischen Globalisierung und Versorgungssicherheit. Auf unserem Forum werden diese und viele weitere Zukunftsthemen für Unternehmer und Führungskräfte präsentiert und diskutiert."

Das Peter Hertweck NachfolgerForum bietet einen wohl einzigartigen Rahmen der Wertschätzung, Offenheit und Authentizität, um sich über die wirklich wichtigen Dinge des unternehmerischen Lebens ein Stück mehr Klarheit zu verschaffen. Es ist ein Zusammentreffen von hochkarätigen Referenten, jahrzehntelang erfolgreichen Unternehmern, jungen Entrepreneurs, weitsichtigen Managern, Startups, Business Angels, Investoren und Persönlichkeiten mit Unternehmergeist. In diesem außergewöhnlichen Rahmen fällt es leicht, aus unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen zu schöpfen und diese Erkenntnisse symbiotisch so zusammenzufügen, dass daraus etwas ganzheitlich Neues entsteht.

