Das Verwaltungsgericht Hannover hat die Rechtmäßigkeit der Vergabe der Spielbankkonzession an die Merkur Group bestätigt. Aus dem vom niedersächsischen Finanzministerium durchgeführten Vergabeverfahren waren die Merkur Spielbanken mit Sitz im benachbarten Ostwestfalen siegreich hervorgegangen. Das Gericht hat die Klage der bisherigen Konzessionsinhaberin, die im Wettbewerb der Konzepte bezüglich eines sicheren und qualitativ hochwertigen Spielbankbetriebs unterlegen war, abgewiesen. Damit ist eine wichtige Entscheidung für die Zukunft der zehn Spielbankenstandorte im Land Niedersachsen gefallen.

"Wir begrüßen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, die Klarheit schafft und den von Beginn an transparenten und strukturierten Vergabeprozess bestätigt. Unser Konzept orientiert sich an höchsten Standards in den Bereichen Spielerschutz, Wirtschaftlichkeit und nachhaltiger Standortentwicklung", erklärt David Schnabel, Vorstand Spielbanken der Merkur Group. "An der Rechtskonformität und Transparenz des Verfahrens des Finanzministeriums bestanden aus unserer Sicht zu keinem Zeitpunkt Zweifel. Wir freuen uns, dass das Gericht dies bestätigt hat."

Mit der nun feststehenden Konzession werden die Merkur Spielbanken ihre Pläne zur Weiterentwicklung der Standorte in Niedersachsen zügig umsetzen. Dazu gehört die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen sowie ein Übernahmeangebot für alle bisherigen Beschäftigten. "Unser Ziel ist es, die Standorte zu optimieren und für die Mitarbeitenden langfristige berufliche Perspektiven zu schaffen", so David Schnabel weiter. "Unser Personalkonzept hat im Vergabeverfahren 100 Prozent der möglichen Punkte erzielt, weil wir der gesamten Bestandsbelegschaft Sicherheit garantieren und darüber hinaus neue Arbeitsplätze schaffen werden. Sorgen in der Spielbankbelegschaft waren zu jedem Zeitpunkt unbegründet, auch wenn von anderer Seite ein gegenteiliger Eindruck vermittelt wurde."

Die Merkur Spielbanken werden nun die nächsten Schritte mit den zuständigen Behörden abstimmen, um den Übergang professionell zu gestalten und den Spielbetrieb in Niedersachsen erfolgreich fortzuführen.

