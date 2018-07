Die selbsttönenden Transitions Brillengläser gibt es in vielen Trendfarben und passend zu jeder beliebigen Fassung. Dank einer speziellen Technologie können sie ihre Färbung verändern und sich innerhalb kürzester Zeit an die Umgebung anpassen. Zudem reduzieren die intelligenten Gläser das blau-violette... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Den Sommer mit den selbsttönenden Transitions® Light Intelligent Lenses[TM] ohne Kompromisse genießen! Die intelligenten Brillengläser reagieren rasch auf sich verändernde Lichtverhältnisse: Sie sind im Raum vollkommen klar und tönen sich draußen im Hellen optimal ein. Transitions® vereint entscheidende Vorteile in einem Brillenglas: Die innovative Technologie mit Wow-Effekt sorgt dafür, dass sich die Brillengläser extrem schnell an wechselnde Lichtverhältnisse anpassen - damit wird der lästige Wechsel zwischen normaler Brille und Sonnenbrille für viele Situationen überflüssig. Zudem sind Transitions® Light Intelligent Lenses[TM] ausgesprochen stylish: Es gibt sie in vielen trendigen Farben - natürlich auch verspiegelt -, und sie können in so gut wie jede Brillenfassung eingepasst werden. Und nicht zuletzt schützen sie die Augen hervorragend vor UV-Strahlung und reduzieren blau-violettes Licht, das z.B. von LED-Lampen, Bildschirmen und von der Sonne ausgestrahlt wird.

Transitions® Brillenträger sind begeistert

Wer sie kennt, liebt sie: 87 Prozent der Brillenträger, die Transitions® Light Intelligent Lenses[TM] ausprobieren, wollen sie am liebsten gar nicht mehr absetzen und 89 Prozent der Brillenträger, die Transitions® bereits länger tragen, würden die selbsttönenden Brillengläser jederzeit wieder kaufen. Schließlich passen sie perfekt zum Lifestyle von Brillenträgern, die keine Kompromisse machen möchten, wenn es um gutes Sehen und Aussehen geht.

Jetzt testen

Diese Begeisterung können Brillenträger jetzt selbst erleben: Unter dem Motto Light unter controlTM bieten teilnehmende Augenoptiker noch bis zum Jahresende Transitions® Testwochen an. Wer bis zum 31.12.2018 eine Brille mit Transitions® Light Intelligent Lenses[TM] kauft, kann sie vier Wochen lang ausprobieren und bei Nichtgefallen kostenlos gegen farblose Brillengläser umtauschen. Weitere Informationen zu den Transitions® Light Intelligent Lenses[TM] gibt es auf light-undercontrol.com.

