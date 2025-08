Lenor

Wie an der frischen Luft getrocknet: Lenor präsentiert neues innovatives Weichspüler-Konzentrat in drei dezenten Düften

Schwalbach am Taunus (ots)

Nach ausgiebiger Forschung stellt Lenor seine neue und einzigartige Weichspüler-Kollektion vor: Lenor Luftfrisch wurde speziell für deutsche Verbrauchende und ihre Liebe zur frischen Luft im Freien entwickelt. Lenor hat diese klare, reine Frische von luftgetrockneter Wäsche in einer Flasche eingefangen, die für 50 Waschladungen reicht. Die völlig neue Technologie wird vor allem diejenigen begeistern, die sich dezente und zarte Düfte wünschen. Sobald die Wäsche mit Luft in Kontakt kommt, setzt sie den unaufdringlichen, natürlichen Duft frei, den die Deutschen so lieben: Frischluft. Erhältlich ist das Weichspüler-Konzentrat ab sofort in drei sanften von der Natur inspirierten Duftnoten: Landwiese, Alpensee und Wildblumenfeld.

Eine besondere Wohlfühlfrische

Luftfrisch ist die neuste Produktreihe von Lenor, die gezielt für die Bedürfnisse deutscher Haushalte entwickelt wurde. Lenors Wissenschafts- und Expertiseteams für Duftentwicklung haben gemeinsam mit deutschen Verbrauchenden intensiv daran gearbeitet, einen Frischluft-Duft zu kreieren. Er schenkt das Gefühl, draußen an der frischen Luft zu sein und zu spüren, wenn ein leichter Wind durch die Kleidung streicht. Vor allem aber lässt er die Kleidung riechen, als wäre sie tatsächlich an der frischen Luft getrocknet worden.

Aude Ingenbleek, Fabric Enhancer Senior Scientist bei Procter & Gamble, hat sich ausgiebig mit den Vorlieben der deutschen Konsumenten auseinandergesetzt: "Wir wissen, dass für deutsche Verbrauchende unwiderstehliche Frische das einzigartige Gefühl ist, draußen an der klaren Luft den Wind durch die Kleidung wehen zu lassen. Unsere neue Kollektion fängt genau dieses herrliche Frischegefühl ein, kombiniert mit unserer unverwechselbaren Weichheit, um ein echtes Wohlfühlerlebnis zu schaffen, inspiriert von der Schönheit draußen!"

Frische, die bleibt, inspiriert von der Natur

Die innovative Formel von Lenor Luftfrisch basiert auf einer völlig neuen Technologie. Mit ihr riecht die Wäsche so, als wäre sie draußen an der frischen Luft getrocknet, ganz egal, wo sie tatsächlich getrocknet wurde. Die Outdoor Frische Technologie setzt den natürlich leichten Duft langsam bei Kontakt mit der Luft frei, für eine besonders langanhaltende Frische. Zudem sorgt die konzentrierte Formel dafür, dass Lenor Luftfrisch 2x mehr Frische pro empfohlene Dosierung liefert als der Lenor Aprilfrisch Weichspüler. Schon eine kleine Verschlusskappe (14 ml) reicht aus, um der Wäsche einen unaufdringlichen Frischluft-Duft zu verleihen und ein unvergleichliches Wohlgefühl zu erzeugen.

Die drei neu entwickelten, einzigartigen Düfte wurden von Landschaften inspiriert, die viele Menschen in Deutschland mit Frische und Wohlbefinden verbinden:

LANDWIESE führt uns durch die herbe Frische einer weitläufigen Gräserlandschaft. Spritzige Zitrusnoten kombiniert mit Tannengrün und einem Hauch Maiglöckchen bilden einen belebenden, klaren Duft.

ALPENSEE lässt uns in die sanfte Frische eines klaren Bergsees tauchen. Der ausgewogene, beruhigende Duft vereint dezente Nuancen von Patchouli, Lavendel und frischer Luft.

WILDBLUMENFELD lädt uns dazu ein, die florale Frische einer duftenden Sommerwiese zu erleben. Noten von Veilchen, Maiglöckchen, Jasmin und ein Hauch Vanille schaffen ein blumiges Dufterlebnis.

Über Procter & Gamble:

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com

