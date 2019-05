Chengdu Hi-Tech Zone

Die Chengdu High-Tech Zone konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen Cluster-Bereichs für die Internet-Audio und Videoindustrie

Chengdu, China (ots/PRNewswire)

Die Eröffnungsfeier und das Hauptforum der als "Wetterfahne" des Jahres bezeichneten 7. China Internet Audio & Video Convention wurde am 28. Mai in Chengdu abgehalten. Als Veranstalter der Tagung hat die Chengdu Hi-Tech-Zone ihren neuesten Internet Audio & Video Industry Plan vor Ort vorgestellt. Zudem hat die Chengdu Hi-Tech-Zone nahegelegt, bis 2021 eine Industriegröße von über hundert Milliarden zu erreichen und bis 2025 einen erstklassigen Cluster-Bereich für die Internet-Audio- und Videoindustrie zu schaffen.

Als Schlüsselprojekt des neuesten Internet Audio & Video Industry Plan in der Chengdu Hi-Tech Zone wurde auch der Gazelle Valley Garden Community Urban Design Plan erstmals im Forum veröffentlicht. Mit einer geplanten Fläche von 4,6 km² ist die Community als die vollständigste städtische Gemeinschaft für die digitale Kreativ-Kultur und Finanztechnologie in der Industrieökologie des mittleren Westens Chinas positioniert. Der Plan verfolgt die Entwicklungsphilosophie einer Gartenstadt und hält sich an eine systematische Planungsquote bestehend aus 39 % ökologischem Land, 46 % Wohnbauland sowie 15 % Gewerbeland. In Zukunft wird der Bereich ein wichtiger Park für die Entwicklung der Internet-Audio- und Videoindustrie sowie der digitalen Kultur-Kreativwirtschaft sein.

Derzeit beheimatet die Chengdu Hi-Tech-Zone mehr als 600 Internet-Audio- und Videounternehmen wie Tencent und Migu Music. Im Jahr 2018 erreichte der Mehrwert der Bereiche Internet-Audio und -Video sowie digitale Kultur-Kreativität 28 Mrd. RMB mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 30 %.

Um die Entwicklung der Industrie gezielter zu unterstützen, veröffentlichte die Chengdu Hi-Tech Zone im vergangenen November 18 Richtlinien für die Industrie-Kultivierung, mit dem Ziel, ein vierstufiges System für die Ansiedelung von Unternehmen zu etablieren, das sich aus Nestling-Unternehmen (Eyas) in der Anlaufphase, Gazellen-Unternehmen (Gazelle), Einhorn-Unternehmen (Unicorn) und plattformgebundenem leitenden Ökotyp-Unternehmen zusammensetzt. Im Zuge dieser Politik wird der Risikokapitalfonds New Economy in Höhe von 10 Mrd. RMB eingerichtet, der marktorientierte Investitions- und Finanzierungshilfen für die oben genannten Unternehmen bereitstellt. Jedes Jahr wird ein Sonderfonds in Höhe von 200 Mio. RMB für Anwendungsszenarien der neuen Wirtschaft eingerichtet, und es wird ein Höchstzuschuss von 2 Mio. RMB für neue Produkte und Technologien gewährt, die ein Bewertungsverfahren durchlaufen sind.

Pressekontakt:

Xiuwan Yin

86-13096359612

Original-Content von: Chengdu Hi-Tech Zone, übermittelt durch news aktuell