ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 21. November 2017

Woche 51/18 Dienstag, 18.12. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Paddington Paddington (Stimme) Elyas M'Barek Henry Brown Hugh Bonneville Mary Brown Sally Hawkins Millicent Nicole Kidman Mrs. Bird Julie Walters Mr. Gruber Jim Broadbent Mr. Curry Peter Capaldi Judy Brown Madeleine Harris Jonathan Brown Samuel Joslin Regie: Paul King Großbritannien/Frankreich 2014 21.40 Tatsächlich...Liebe (Love Actually) Premierminister Hugh Grant Mark Andrew Lincoln Colin Kris Marshall Juliet Keira Knightley Sarah Laura Linney Daniel Liam Neeson Jamie Colin Firth Billy Bill Nighy Karen Emma Thompson Mia Heike Makatsch Harry Alan Rickman Regie: Richard Curtis Großbritannien 2003 (Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 23.45 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 20.12. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Harry und Sally Sally Albright Meg Ryan Marie Carrie Fisher Harry Burns Billy Crystal Jess Bruno Kirby Joe Steven Ford Alice Lisa Jane Persky Amanda Michelle Nicastro Stewardess Gretchen Palmer Regie: Rob Reiner USA 1989 21.45 Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (Bridget Jones' Diary) Bridget Jones Renée Zellweger Natasha Glenville Embeth Davidtz Marc Darcy Colin Firth Daniel Cleaver Hugh Grant Jude Shirley Henderson Bridgets Mutter Gemma Jones Bridgets Vater Jim Broadbent Regie: Sharon Maguire Großbritannien/USA/Frankreich 2001 (Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 21.12. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 New in Town - Eiskalt erwischt (Chilled in Miami) Ted Mitchell Harry Connick jr. Blanche Gunderson Siobhan Fallon Hogan Natalie Rashida Jones Lucy Hill Renée Zellweger Regie: Jonas Elmer USA 2009 21.45 Liebe braucht keine Ferien (The Holiday) Amanda Cameron Diaz Iris Kate Winslet Graham Jude Law Miles Jack Black Arthur Eli Wallach Ethan Edward Burns Jasper Rufus Sewell Regie: Nancy Meyers USA/Niederlande 2006 (Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 23.50 Uhr wie vorgesehen.)

