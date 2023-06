KnowBe4

Social Engineering-Methode Pretexting bleibt gefährlich

Dr. Martin J. Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4

Nach den Ergebnissen des Data Breach Investigations Report von Verizon sind 74 Prozent der Sicherheitsverletzungen auf erfolgreiche Social-Engineering-Angriffe, Fehler, Missbrauch und andere menschliche Schwächen zurückzuführen. Im Vergleich dazu, sind im Vorjahr 82 Prozent an Sicherheitsverletzungen verzeichnet worden. Dabei ist die erfolgreichste Angriffsmethode mit 50 Prozent Pretexting, also eine Social Engineering-Aktivität mit einem bestimmten Vorwand als Auslöser. Das ist eine Steigerung um das Doppelte im Vergleich zum letzten Jahr.

Pretexting ist eine Art "Evergreen" dieser Berichte, was allerdings auch das Bedrohungspotential dieser Social Engineering-Variante verdeutlicht. Die am weitesten verbreitete Form ist Phishing, genauer gesagt, E-Mail Phishing. Im Betreff und in der Ansprache des vermeintlichen Opfers wird unter einem Vorwand Kontakt aufgenommen.

Der Gesprächsaufhänger ist je nach Art des Pretextings mal mehr, mal weniger spezifisch auf den Empfänger ausgerichtet. Klassische Strategien bei Opfern im Unternehmensumfeld sind der CEO-Fraud, der Business-E-Mail Compromise, die IT-Support-Anfrage oder aber ein angeblicher externer oder ehemaliger Mitarbeiter, der Unterstützung braucht.

Im privaten Umfeld ist es je nach Zielgruppe der Enkeltrick oder aber ein Liebesbetrüger oder eine Liebesbetrügerin. Die Grenzen zwischen beruflich und privater Ebene können je nach Empfänger bzw. dessen Social Media-Präsenz durchaus verschwimmen.

