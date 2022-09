KnowBe4

KB4-CON EMEA 2022

London, Großbritannien (ots)

Am 6. Oktober veranstaltet KnowBe4 (NASDAQ: KNBE), Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Trainings und simuliertes Phishing, seine zweite jährliche virtuelle Cybersecurity-Konferenz, KB4-CON EMEA. Zu den Referenten gehören KnowBe4-CEO Stu Sjouwerman, die israelische White-Hat-Hackerin und Sicherheitsanalystin Keren Elazari, der bekannte Hacker Kevin Mitnick und der führende Autor und Forscher Perry Carpenter.

Die KB4-CON EMEA richtet sich an CISOs, Administratoren von Security Awareness Trainings und alle anderen Fachleute für Cybersicherheit. Die Sessions am Vormittag, von 10 bis 13:30 Uhr, sind frei zugänglich. Es werden optionale Produktdemonstrationen angeboten, mit Zugang zu KnowBe4-Produktschulungen und Best Practices sowie wertvollen Gelegenheiten zum Networking mit Branchenkollegen. Zwei Sessions am Nachmittag, die um 13:30 Uhr beginnen, sind exklusiv für KnowBe4-Kunden und -Partner.

Die komplette Agenda der KB4-CON EMEA kann hier eingesehen werden.

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell