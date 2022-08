KnowBe4

KnowBe4 stellt Informationen zur Abwehr von Human Layer-Attacken vor

KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform für Security Awareness und simuliertes Phishing, stellt ein Informationspaket, das IT- und Informationssicherheits-Fachleuten helfen soll, ihre Sicherheitslage zu verbessern und den Startschuss für Unterstützungsaktivitäten für den Cybersecurity Awareness Month 2022 im Oktober zu geben.

Dieses Paket enthält einen Benutzerleitfaden und wöchentliche Schulungsvorschläge, die bei der Planung des Monats helfen. Das Kit enthält Benutzerressourcen mit acht interaktiven Schulungsmodulen und Videos, z. B. ein neues interaktives Schulungsmodul, "2022 Social Engineering Red Flags". Darüber hinaus enthält das Kit mehrere Infografiken zur Security Awareness, Hinweise und Tipps, Poster zur Security Awareness, digitale Beschilderungen und vieles mehr - alles zum ersten Mal in mehreren Sprachen verfügbar.

Das Thema des diesjährigen Cybersecurity Awareness Month 2022 der National Cybersecurity Alliance lautet: "See Yourself in Cyber". Das Thema ermutigt Einzelpersonen und Organisationen, ihre eigene Rolle beim Schutz ihres Teils des Cyberspace zu übernehmen - von allen Seiten. Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt - indem er stärkere Sicherheitspraktiken einführt, das Bewusstsein der Gemeinschaft schärft, gefährdete Zielgruppen aufklärt oder Mitarbeiter schult - wird unsere vernetzte Welt für alle sicherer und widerstandsfähiger.

Um das KnowBe4-Informationspaket für den Cybersecurity Awareness Month 2022 herunterzuladen, besuchen Sie: https://www.knowbe4.com/cybersecurity-awareness-month-resource-kit

