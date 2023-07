Hofmann Menü-Manufaktur GmbH

HOFMANNs: Langjährige Partnerschaft mit Demeter-Bio-Molkerei

Versorgungsspezialist vertraut auf regionale Lieferanten

Boxberg (ots)

Der Verpflegungsspezialist HOFMANNs legt bei seinen handwerklich gekochten Menüs Wert auf Geschmack und Qualität. Daher setzt das Unternehmen mit Sitz in Boxberg-Schweigern bei den eingesetzten Rohwaren überwiegend auf Produkte aus der Region - und vertraut da auf langfristige Partnerschaften mit Lieferanten aus dem Umland. So kooperiert HOFMANNs seit mehr als 15 Jahren erfolgreich mit der Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken eG aus Schrozberg.

Die "Schrozberger Milchbauern" beliefern HOFMANNs täglich mit frischen Demeter-Bio-Milchprodukten aus dem Umland. "Wir legen großen Wert auf Produktfrische und Qualität", erläutert Dennis Gmeiner, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei HOFMANNs. "Für uns ist es dabei wichtig, dass die Wertschöpfung in der Region verbleibt und die Transportwege im Sinne der Nachhaltigkeit kurz sind." Rund 4.000 Liter Frischmilch und 1.000 Liter Sahne aus der Region liefert die Molkereigenossenschaft täglich an HOFMANNs. In der Manufaktur werden sie in zahlreichen Menüs - ob in Süßspeisen oder in herzhaften Gerichten - sorgsam verarbeitet.

Zertifizierte Qualität

105 zertifizierte Demeter-Höfe vereint die Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken eG. Mit insgesamt rund 34 Millionen Liter Milch, die hier nach strengen Demeter-Richtlinien jährlich verarbeitet werden, bieten die "Schrozberger Milchbauern" weltweit das größte Sortiment an Demeter-Bio-Milchprodukten. Als eine der ersten Molkereien arbeitet die Genossenschaft bereits seit 1974 nach Demeter-Standards. Tierwohl steht dabei seit jeher an oberster Stelle: Die Höfe stellen die Futtermittel zum großen Teil selbst her. Für eine artgerechte Tierhaltung verzichten die Höfe außerdem auf die Enthornung der Kühe, um Stress und Schmerzen bei den Tieren zu reduzieren.

Qualität, Tierwohl und Versorgungssicherheit machen sie zu einem verlässlichen und vertrauensvollen Partner für HOFMANNs. "Für uns ist es wichtig, bei der Wahl der Rohwaren auf Nachhaltigkeit und Tierwohlsein zu achten", so Gmeiner. "Daher vertrauen wir bereits seit über 15 Jahren auf die konstante Bio-Qualität und die hohe Flexibilität der Genossenschaft - auch in herausfordernden Zeiten."

Stark in der Region

Neben den "Schrozberger Milchbauern" setzt HOFMANNs auf weitere regionale Lieferanten, mit denen das Unternehmen seit langer Zeit zusammenarbeitet. Dazu zählen unter anderem die Taubermühle Kuhn, die Mehl, Vollkornmehl und Weichweizengrieß liefert, oder Alb Gold, ein regionaler Hersteller für Teigwaren. Die Herkunft aller Waren wird dokumentiert und ist lückenlos rückverfolgbar. Regionalität, Saisonalität und Bio-Zertifizierung spielen beim Verpflegungsspezialisten HOFMANNs eine wichtige Rolle, ebenso wie die Vermeidung von Geschmacksverstärkern und künstlichen Farb- und Aromastoffen.

