PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Markus Frohnmaier: AfD-Fraktion begrüßt ukrainische Verhandlungsbereitschaft für Gebietsabtretungen

Berlin (ots)

Zu der Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, zur Beendigung des von Russland begonnenen Krieges auch Gebietsabtritte in Erwägung zu ziehen, erklärt der außenpolitische Sprecher und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier:

"Wir begrüßen ausdrücklich die Bereitschaft der ukrainischen Regierung, jetzt auch Gebietsabtretungen in Erwägung zu ziehen, um einen Friedensschluss zu ermöglichen. Damit bestätigt sich das, worauf die AfD-Fraktion trotz aller Empörungswellen schon seit geraumer Zeit aufmerksam macht: Ein Friedensschluss wird leider schmerzhafte Konzessionen auch in Territorialfragen von ukrainischer Seite erfordern. Das mag man moralisch empörend finden, es ändert aber nichts an der Realität.

Klar ist aber auch, dass es unter keinen Umständen zu einem zweiten Krieg in Osteuropa kommen darf. Ein auf Gebietsabtretungen gestützter Friedensschluss muss die Staatlichkeit und Sicherheit der Kern-Ukraine gewährleisten. Russland und die Ukraine dürfen nie wieder in einen bewaffneten Konflikt geraten.

Wir haben berechtigte Hoffnung, dass es dank der Initiative von US-Präsident Trump diese Woche zu einem historischen Durchbruch kommen könnte. Die Zeichen stehen auf Frieden. Allen Ukrainern und Russen, aber auch uns Deutschen und Europäern, wäre dies sehr zu wünschen. Dann könnten und müssten auch endlich die ukrainischen Flüchtlinge, die Deutschland seit 2022 aufgenommen hat, zügig in ihre Heimat zurückkehren."

Pressekontakt:

Pressestelle
der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Tel. 030 22757029

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Weitere Storys: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Alle Storys Alle
  • 28.07.2025 – 14:18

    Alice Weidel: von der Leyens Zoll-'Deal' mit Trump ist der Offenbarungseid für die EU

    Berlin (ots) - Zur Einigung zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im amerikanisch-europäischen Zollkonflikt erklärt die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag Alice Weidel: "Der Zoll-'Deal' zu amerikanischen Bedingungen ist ein Offenbarungseid für die EU. Von der Leyens Versagen in den Verhandlungen ...

    mehr
  • 18.06.2025 – 11:52

    Michael Espendiller: Untersuchungsausschuss zu Northvolt unumgänglich

    Berlin (ots) - Zur Debatte um das aktuelle Gutachten des Bundesrechnungshofes zum "Finanziellen Engagement des Bundes bei Northvolt und den Auswirkungen auf den Bundeshaushalt" erklärt der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Michael Espendiller: "Steuergeldverbrennung in Millionenhöhe, Interessenkonflikte, schlampige Aktenführung und staatliches ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren