AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Gauland: Linksextremismus entschlossen bekämpfen

Berlin (ots)

Am Wochenende ist es in Leipzig erneut zu einer gewalttätigen Demonstration von Linksextremisten gekommen. Zudem verübten mutmaßlich linksextremistische Täter in Kiel einen Brandanschlag auf das Büro eines Wohnungsunternehmens.

Dazu teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:

"Leipzig entwickelt sich immer mehr zur Hauptstadt des Linksextremismus in Deutschland. Zu lange haben die politisch Verantwortlichen dabei zugesehen, wie sich ein ganzer Stadtteil zu einem Rückzugsraum für linke Extremisten entwickelt hat.

Angesichts der jüngsten Gewaltausbrüche in Leipzig ist es höchste Zeit, dass die Politik endlich entschlossen handelt und den Kampf gegen den Linksextremismus verstärkt. Denn die erneuten massiven Angriffe auf Polizisten am Wochenende haben wieder einmal gezeigt, dass die linken Extremisten auch vor Gewalt gegen Menschen nicht zurückschrecken. Was überhaupt nicht geht sind Verharmloser in den Reihen von SPD, Linken und Grünen, die die Ursachen für die Gewalt im Verhalten der Polizei suchen.

Die Entwicklung in Leipzig ist leider kein Einzelfall, wie der Brandanschlag vom Wochenende auf das Büro eines Wohnungsunternehmens in Kiel gezeigt hat. Und auch die massiven Drohungen gegen Personen, die der AfD in Berlin einen Veranstaltungssaal für ihren Landesparteitag vermieten wollten, macht die Gefahr deutlich, die von den sich immer weiter radikalisierenden Linksextremisten ausgeht. Wir sind es unserer Demokratie schuldig, politischen Extremismus jeglicher Couleur zu bekämpfen."

Pressekontakt:

Christian Lüth

Pressesprecher

der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Tel.: 030 22757225

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell