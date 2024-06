Pfizer Pharma GmbH

Welt-Sichelzell-Tag am 19. Juni 2024

Pfizer setzt mit dem Kinderbuch "Abenteuerreise mit Selten" ein Zeichen für Aufklärung und Unterstützung

Berlin (ots)

Am 19. Juni 2024 ist Welt-Sichelzell-Tag, ein wichtiger Aktionstag, der das Bewusstsein für die Sichelzellkrankheit, eine genetisch bedingte Erkrankung der roten Blutkörperchen, schärfen soll. Erst kürzlich hat Pfizer das Kinderbuch "Abenteuerreise mit Selten" veröffentlicht, das eigens zur Aufklärung und Unterstützung von Kindern und ihren Familien entwickelt wurde, die von der Krankheit betroffen sind.

Der Welt-Sichelzell-Tag bietet eine wertvolle Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen und Bedürfnisse von Menschen mit Sichelzellkrankheit zu lenken. Das gelingt zum Beispiel mit "Abenteuerreise mit Selten", einem farbenfroh gestalteten Kinderbuch, das in kindgerechter Sprache die Geschichte eines Jungen erzählt, der mit der Sichelzellkrankheit lebt. Das Buch hat das Ziel, schon den Jüngsten zu vermitteln, dass sie - gut aufgeklärt und unterstützt - trotz ihrer Krankheit ihre Ziele erreichen können. Die liebevolle Erzählweise und die inspirierenden Botschaften ermutigen Kinder, ihren individuellen Weg zu gehen und ihre Träume zu verwirklichen.

Es liefert darüber hinaus einen wichtigen Beitrag, das allgemeine Bewusstsein und das Verständnis für diese angeborene und chronische Erkrankung zu vertiefen, die eine kontinuierliche lebenslange Behandlung erfordert.[1]

"Abenteuerreise mit Selten" richtet sich an Kinder im Vorschul- und Grundschulalter sowie an Eltern und Pflegende, die das Thema auf eine einfühlsame und verständliche Weise vermitteln möchten. Das Buch ist in fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch) erhältlich und nun auch als Hörspiel verfügbar, ebenfalls in fünf Sprachen. Das Buch kann online heruntergeladen werden, die Bestellung eines physischen Exemplars ist über die behandelnden Kinderärzt:innen möglich.

Einblick in das Kinderbuch "Abenteuerreise mit Selten"

https://www.pfizerpro.de/sichelzellkrankheit/kinderbuch

