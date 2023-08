Hologic Deutschland GmbH

Hologic bündelt Expertise und eröffnet Firmenzentrale in Berlin

Berlin (ots)

Hologic, ein führendes Medizintechnikunternehmen für Frauengesundheit, hat seine Firmenzentrale in Berlin eröffnet. Die umfassende medizinische Expertise und das dynamische Umfeld der deutschen Hauptstadt waren maßgebliche Faktoren für die Standortwahl.

In der neuen deutschen Firmenzentrale wird Hologic seine umfassende Expertise an einem Standort bündeln, um so seine Kunden noch gezielter und umfassender zu betreuen. Des Weiteren ergibt sich durch die Nähe zu Institutionen und Verbänden die Möglichkeit wichtige Themen rund um die Frauengesundheit gezielt zu adressieren.

Das neue Büro in Berlin ist ein Innovationszentrum, in dem hochqualifizierte Teams aus Forschung, Entwicklung und Vertrieb zusammenarbeiten, innovative Medizintechnologien zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. In enger Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten, medizinischem Fachpersonal und Frauenorganisationen verfolgt Hologic hier seine Vision einer besseren Gesundheitsversorgung für Frauen konsequent weiter.

"Der Umzug nach Berlin ist ein wichtiger Schritt, denn er ermöglicht uns, unsere Position als führender Anbieter von Medizintechnik für die Gesundheit von Frauen weiter auszubauen", sagt Wouter Peperstraete, General Manager DACH. "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Präsenz in Berlin unsere innovativen Lösungen noch schneller und effizienter auf den Markt bringen und so Frauen auf der ganzen Welt noch gezielter helfen können."

Eine persönliche Videobotschaft von Wouter Peperstraete, General Manager DACH bei Hologic, zur Neueröffnung finden Sie hier.

Über Hologic

Hologic ist ein führendes innovatives Medizintechnikunternehmen im Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen diagnostischen und chirurgischen Produkten sowie medizinischen Bildgebungssystemen mit Schwerpunkt in der Frauenheilkunde. Die drei Kerngeschäftsbereiche konzentrieren sich auf die Diagnostik, die Bildgebung und die gynäkologische Chirurgie.

Mit einer umfassenden Technologiesammlung sowie einem leistungsstarken Forschungs- und Entwicklungsprogramm engagiert sich Hologic seit seiner Gründung im Jahr 1985 für eine bessere Lebensqualität. Dafür nutzt Hologic modernste Wissenschaft als Grundlage, damit medizinische Fachkräfte mit immer größerer Sicherheit die richtige Diagnose und Therapie für Patientinnen finden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Marlborough, im US-Bundesstaat Massachusetts.

