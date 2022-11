SWR - Südwestrundfunk

Sperrmüllabholdienste - so tricksen sie Verbraucher und Staat aus

"Marktcheck" im SWR Fernsehen

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 22. November 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

In allen großen deutschen Städten gibt es Sperrmüllunternehmen, deren Homepages aufgemacht sind, als gehörten sie zu den städtischen Entsorgern. Doch im Gegensatz zu diesen verlangen sie teilweise sehr hohe Gebühren. "Marktcheck" berichtete bereits darüber. Neue Recherchen der Redaktion zeigen: Hinter den Unternehmen stecken vernetzte Strukturen im großen Stil, deren Spuren nach Osteuropa führen. Und gegen die die öffentliche Hand und die Polizei machtlos scheinen. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 22. November 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

