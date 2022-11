SWR Podcast-Festival 2023 - Lieblingspodcasts live erleben

SWR - Südwestrundfunk

12. bis 14. Januar 2023 in Mannheim / Liveshows von zwölf verschiedenen Podcasts: mit "Gefühlte Fakten", "Deutschland3000", "Gästeliste Geisterbahn" u.v.m.

Das Programm steht, der Ticketvorverkauf startet. Beim SWR Podcast-Festival 2023 können Fans ihre Lieblingspodcast-Hosts hautnah erleben - vom 12. bis zum 14. Januar 2023 mit zwölf Live-Podcasts und weiterem Programm an insgesamt vier Locations in Mannheim. Mit dabei u. a. "Gefühlte Fakten" und "Deutschland3000". Tickets und weitere Informationen zu den einzelnen Shows ab jetzt unter swr.de/podcastfestival.

Das Programm

Das SWR Podcast-Festival bringt vielseitige Protagonist:innen der deutschen Podcastlandschaft nach Mannheim - ob aus öffentlich-rechtlichen Erfolgsformaten, oder aus Geheimtipps der freien Podcastszene. Neben den Headlinern von "Gefühlte Fakten" mit den Comedy-Autoren Christian Huber und Tarkan Bagci, "Deutschland3000" mit der Moderatorin Eva Schulz und dem Medienpodcast "Gästeliste Geisterbahn", bietet das SWR Podcast-Festival auch vielen weiteren großen und kleinen Podcasts eine Bühne. Dabei setzt der SWR auf eine bunte Mischung aus allen Genres: Von True-Crime bis Wissen mit dem beliebten SWR2 Podcasts "Sprechen wir über Mord?" und "SWR2 Wissen" über den Blaulicht-Podcast "Retterview" bis hin zu gesellschaftskritischen Formaten und Szene-Podcasts wie "BBQ - Der Black Brown Queere Podcast" und "njette Mädchen". Insgesamt zwölf Podcasts werden live auf der Bühne zu sehen sein.

Die Locations und weiterer Podcast-Content

Vom 12. bis zum 14. Januar 2023 verwandelt sich Mannheim in Deutschlands Podcast-Hauptstadt. Über drei Tage hinweg bespielt das SWR Podcast-Festival insgesamt sechs Bühnen an vier Locations in der Stadt. Dabei ist das Festival zu Gast im Capitol, der Alten Feuerwache, dem Jugendkulturzentrum Forum und in der Popakademie. Tickets und Infos zu den einzelnen Shows können vorab über SWR.de/podcastfestival erworben werden. Der DASDING Podcast "njette Mädchen" und der Popakademie-Podcast "flüsterPOP" werden als Besonderheit unter seinen Fans verlost. Die Publikumskapazitäten der verschiedenen Locations variieren dabei.

Zahlreiche Liveshows des SWR Podcast-Festivals werden aufgezeichnet und können im Anschluss an das Festival exklusiv in der ARD Audiothek abgerufen werden. Das SWR Podcast Festival wird von SWR Kultur, dem neuen medienübergreifenden Absender des SWR für Kulturinhalte, begleitet. Auf Instagram und in Facebook können sich Nutzer:innen so auf vielfältige Inhalte rund um Podcasts und das Festival bei SWR Kultur freuen.

Das Programm und die Locations im Überblick:

Donnerstag, 12.1.2023

"Gefühlte Fakten" - Capitol

"Eine Stunde History" - Alte Feuerwache

"Sprechen wir über Mord!?" - Alte Feuerwache

Freitag, 13.1.2023

"Deutschland 3000" - Alte Feuerwache

"Retterview" - Forum

"Der Gangster, der Junkie und die Hure" - Alte Feuerwache

"too many tabs" - Popakademie

"flüsterPOP" - Popakademie

Samstag, 14.1.2023

"Gästeliste Geisterbahn" - Alte Feuerwache

"SWR2 Wissen" - Alte Feuerwache

"BBQ - der Black Brown Queere Podcast" - Popakademie

"njette Mädchen" - Popakademie

Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos und Tickets auf https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html

