Stiftung Warentest: BERTOLLI Natives Olivenöl Extra Originale erneut mit Spitzenbewertung ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots)

Ob auf Geruch, Geschmack oder chemische Qualität -alljährlich prüft die Stiftung Warentest Olivenöle in Deutschland auf Herz und Nieren und bietet Verbraucher*innen damit eine wichtige Orientierungshilfe. 25 Olivenöle der Güteklasse nativ extra wurden in diesem Jahr untersucht. Unter den 5 Bestplatzierten befindet sich auch 2025 wieder das Native Olivenöl Extra Originale des Marktführers Bertolli.

"Wir freuen uns sehr über das gute Ergebnis für unser Bertolli Natives Olivenöl Extra Originale im aktuellen Olivenöl-Test der Stiftung Warentest. Mit einer Gesamtbewertung von 2,5 für Bertolli Natives Olivenöl Extra Originale und 2,6 für Bertolli Natives Olivenöl Extra Gentile, konnten wir auch in diesem Jahr Platzierungen unter den Top 10 erreichen. Besonders angesichts der herausfordernden Situation auf dem Rohstoffmarkt aufgrund zunehmender Dürren und Missernten in den letzten 2 Jahren, ist dies eine gute Leistung. Sie treibt uns weiter an, die Erwartungen unserer Verbraucher*innen zu übertreffen. Denn als führende Olivenölmarke haben wir die Verantwortung, stets herausragende Produkte zu liefern", erklärt Tomislav Bucic, General Manager der Deoleo Deutschland GmbH.

Bereits 2021 wurde Bertolli Natives Olivenöl Extra Originale als "bestes klassisches Marken-Olivenöl" ausgezeichnet - und überzeugt auch im aktuellen Test durch seinen ausgewogenen Geschmack mit einer feinen Note von grüner Mandel und grünem Apfel (sensorische Qualität: Note 2,2). Im Bereich der chemischen Qualität schnitt das Olivenöl mit 2,2 ebenfalls gut ab. Auch das Bertolli Native Olivenöl Extra Gentile konnte die Fachjury in der sensorischen und chemischen Analyse erneut überzeugen. In beiden Kategorien schnitt das Olivenöl mit der Note 2,4 gut ab. Das diesjährige Ergebnis spiegelt auch Bertollis langjähriges Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit wider - insbesondere die Verpflichtung in jeder Phase des Produktionsprozesses auf nachhaltige und ethische Praktiken zu achten, um einen positiven Einfluss auf die Zukunft des Planeten zu nehmen.

Seit 160 Jahren steht Bertolli für hochwertige Extra Vergine Olivenöl-Blends. Diese werden stets sorgsam auf die Geschmacksvorlieben der deutschen Verbraucher abgestimmt. Bertollis Qualitätsexperten testen jährlich rund 20.000 Proben, um nur die besten Rohstoffe auszuwählen und damit höchste Standards zu gewährleisten. Durch die kunstvolle Kombination verschiedener Geschmacksprofile - wie Süße, Bitternote und Fruchtigkeit - schaffen sie die ikonischen Bertolli Blends. Diese Hingabe zur Exzellenz wurde in der Vergangenheit bereits vielfach von der Stiftung Warentest anerkannt - zuletzt mit der Bewertung "gut" in den Jahren 2020, 2021 und 2023. Zusätzlich erhielten Bertolli Natives Olivenöl Extra Originale und Bertolli Natives Olivenöl Extra Gentile bereits 2024 den Gold-Qualitätspreis der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).

Auch das Thema Produktsicherheit ist für Bertolli von größter Bedeutung. Durch strenge Qualitätsprotokolle wird sichergestellt, dass stets alle Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit erfüllt werden. Außerdem gewährleistet Bertolli vollumfängliche Transparenz - beginnend bei der Produktion, über die Herkunft der Rohstoffe bis hin zum Qualitätserhalt der Produkte auf dem Weg in die Küche der Verbraucher*innen. Dies steht auch im Einklang mit dem Ziel, eine treibende Kraft für positive Veränderungen in der Branche zu sein.

Über Deoleo

Deoleo ist der weltweit führende Olivenölabfüller mit einer Präsenz in mehr als 43 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Das Unternehmen verfügt über Fabriken in Spanien und Italien und Vertriebsgesellschaften in 12 Ländern. Das Portfolio von Deoleo umfasst 27 Marken für Speiseöle, Oliven, Soßen und Essige darunter weltweit führende Marken wie Bertolli, Carapelli und Sasso sowie die spanischen Marken Carbonell, Hojiblanca und Koipe. Weitere Informationen über Deoleo und seine Nachhaltigkeitsstrategie 2030 finden Sie unter: www.deoleo.com/en/sustainability

Über Bertolli

Vor über 160 Jahren im kleinen toskanischen Dorf Lucca, in Italien, gegründet, wurde Bertolli zum Inbegriff italienischer Küche und ist heute die Olivenölmarke Nummer Eins weltweit (hergestellt von Deoleo). Die Marke Bertolli verpflichtet sich zu höchster Qualität, der Verwendung bester natürlicher Zutaten und steht in der Tradition für hervorragende und genussvolle Ernährung.

www.bertolliolivenoel.de

