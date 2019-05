Picnic

Picnic expandiert ins Ruhrgebiet

Online-Supermarkt mit Gratislieferung startet in wenigen Wochen in Bochum

Düsseldorf (ots)

Der Online-Supermarkt Picnic baut die Liste seiner Liefergebiete in Deutschland weiter aus. Schon bald werden Verbraucher in Bochum als Erste im Ruhrgebiet bei Picnic einkaufen können. Kostenlose Lieferung, breite Auswahl an Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs, günstigste verfügbare Preise im Markt, freundliche Zustellerinnen und Zusteller sowie eigens entwickelte Elektro-Vans zählen zu den Besonderheiten von Picnic.

Das niederländische Unternehmen hat seinen Dienst vor etwa einem Jahr im Rheinland gestartet und zählt dort mittlerweile über 35.000 Kunden. In wenigen Wochen eröffnet Picnic seinen ersten Hub in Bochum und bietet damit als erstes Unternehmen den Verbrauchern im Ruhrgebiet die Möglichkeit, Lebensmittel online und ohne Liefergebühr einzukaufen. Aktuell wählt Picnic einen Standort für ein zweites Kühllager, um bald weitere Städte im Revier beliefern zu können.

"Uns erreichen täglich hunderte Anfragen von Menschen aus Duisburg, Essen, Dortmund bis Hamm", sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. "Als Deutschlands einziger Online-Supermarkt mit Gratislieferung, günstigsten Preisen und 20-minütigem Lieferzeitfenster konnten wir in den letzten zwölf Monaten im Rheinland bereits viele begeisterte und treue Kunden gewinnen, die mit Pincic ihre gesamten Wocheneinkäufe erledigen. Wir freuen uns riesig, jetzt auch im Revier richtig loslegen zu können."

Ab sofort ist eine Registrierung für die Warteliste in Bochum über die Picnic-App möglich. Speziell für Picnic-Kunden in Bochum erweitert das Unternehmen sein Sortiment um Produkte wie Fiege Bier und Pott.Curry Sauce. Basierend auf den Rückmeldungen der Kunden wird Picnic das Angebot noch weiter an die regionalen Vorlieben anpassen.

Über Picnic

Der Online-Supermarkt Picnic bietet ein volles Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln zu den günstigsten Preisen am Markt an - von den bekannten A-Marken, über günstige Eigenmarken bis hin zu Produkten aus der Region. Als einziger Anbieter in Deutschland liefert Picnic Lebensmittel immer gratis nach Hause, dabei liegt der Mindestbestellwert bei 25 Euro. Bestellungen, die bis 22 Uhr über die Picnic-App aufgegeben werden, kommen schon am darauffolgenden Tag an - die Zustellung erfolgt täglich, montags bis samstags. Angegeben wird stets ein 20-minütiges Lieferfenster und der genaue Routenverlauf des Zustellfahrzeugs kann in Echtzeit über die App verfolgt werden. Picnic ist in Deutschland im Frühjahr 2018 gestartet und beliefert inzwischen 35.000 Kunden in Neuss, Kaarst, Meerbusch, Düsseldorf-Oberkassel, Mönchengladbach, Krefeld, Viersen und demnächst auch Bochum. In Nordrhein-Westfalen beschäftigt das Unternehmen über 450 Mitarbeiter.

