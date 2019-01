Der Online-Supermarkt Picnic bringt seinen modernen Milchmann-Service jetzt auch nach Krefeld. Von Ende Februar an profitieren auch Verbraucher in Krefeld von den günstigen Preisen und der kostenlosen Zustellung. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/129966 / Die Verwendung dieses Bildes ist... mehr Bild-Infos Download

- Online-Supermarkt expandiert weiter und plant Eröffnung weiterer Hubs in 2019 - Registrierung für die Warteliste in Krefeld ab sofort möglich - Vom neuen Hub in Krefeld sind über 100.000 Haushalte für die Picnic E-Vans erreichbar

Der Online-Supermarkt Picnic expandiert weiter: Von Ende Februar an profitieren auch Verbraucher in Krefeld von den günstigen Preisen und der kostenlosen Zustellung. Schon jetzt können sich alle Krefelder mit der Picnic-App für die Warteliste registrieren.

"Krefeld ist für uns der logische nächste Schritt", sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. "Picnic begeistert nicht nur bestehende Kunden - die Vorteile sprechen sich schnell auch in den angrenzenden Städten herum. Gerade aus Krefeld hatten wir deshalb sehr viele Anfragen. Unsere Hubs in Neuss und Mönchengladbach sind rasant gewachsen. In beiden Städten haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt und unseren Service noch besser an die Bedürfnisse der Verbraucher vor Ort angepasst. Krefeld markiert für Picnic den Beginn einer noch schnelleren Expansion in Deutschland."

Picnic eröffnete 2018 seine ersten deutschen Hubs im Kreis Neuss sowie in Mönchengladbach und beliefert inzwischen rund 15.000 Kunden in Neuss, Kaarst, Meerbusch, Mönchengladbach und Düsseldorf-Oberkassel. Der Hub in Krefeld wird im zentral gelegenen Mies van der Rohe Business Park speziell für die logistischen Anforderungen von Picnic eingerichtet. Von hier aus werden die ersten 15 Elektro-Vans schon bald Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs schnell und frisch direkt zu den Kunden im neuen Belieferungsgebiet bringen.

Picnic bietet seinen registrierten Kunden ein volles Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln zu besonders günstigen Preisen an. Neben Edeka Rhein-Ruhr zählen regionale Bauernhöfe, Metzgereien und Bäckereien zu den Zulieferern. Die Zustellung erfolgt täglich, montags bis samstags, ohne Liefergebühren und ab einem Bestellwert von 25 Euro. Bestellungen können bis 22 Uhr bequem über die Picnic-App aufgegeben werden und kommen schon am darauffolgenden Tag an. Angegeben wird stets ein 20-minütiges Lieferfenster und der genaue Routenverlauf des Zustellfahrzeugs kann in Echtzeit direkt über die App verfolgt werden. Von Kunden besonders oft positiv hervorgehoben wird auch der persönliche Service und die Freundlichkeit der Picnic-Runner in Milchmannschürzen.

Großen Wert legt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit. So erfolgt die Zustellung zu den Kunden ausschließlich mit schmalen Elektrofahrzeugen, die den Straßenverkehr so wenig wie möglich belasten und auch beim Parken nicht behindern. Durch die genaue Beschaffung von bestellten Produktmengen werden Lebensmittelabfälle konsequent vermieden. Pfandflaschen und die verwendeten Tüten aus Zuckerrohr werden von Picnic-Runnern wieder zurückgenommen.

Aus dem neuen Hub wird Picnic 100.000 Haushalte erreichen können. Aktuell beschäftigt das Unternehmen in Nordrhein-Westfalen rund 300 Mitarbeiter.

Über Picnic:

Der Online-Supermarkt Picnic wurde 2015 in den Niederlanden gegründet - mit dem Ziel, die Lieferung von Lebensmitteln online einem breiten Kundenspektrum zugänglich zu machen und Kosten für Verbraucher zu reduzieren. Hinter dem Konzept stehen Joris Beckers, Frederik Nieuwenhuys, Michiel Muller und Gerard Scheij, die sich bereits in der Vergangenheit als erfolgreiche Unternehmer einen Namen gemacht haben. Das Gründerteam in Deutschland mit Sitz in Düsseldorf besteht aus Frederic Knaudt, Arthur Oesterle und Manuel Stellmann, die ebenfalls auf langjährige Erfahrung im Bereich Lebensmittel und Unternehmensentwicklung zurückblicken können.

