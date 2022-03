Michael Turgut

Vertriebsprofi Michael Turgut aus der Schweiz

Berlin (ots)

"Meine Kunden und Geschäftspartner erfolgreich machen und ihnen echten Nutzen bringen" - das ist das berufliche Credo von Michael Turgut.

Michael Turgut ist ein Vertriebsprofi durch und durch. Er lebt seinen Beruf, beherrscht die Kunst der Rhetorik, denkt und handelt kundenorientiert. Seine überdurchschnittliche Motivation, seine große Energie und Tatkraft brachten ihm schon in jungen Jahren außergewöhnliche Erfolge ein.

Der Finanzexperte aus Oberfranken startete früh seine beeindruckende Karriere. Während seiner Lehre zum Textilmaschinenmechaniker begann er parallel mit einer weiteren Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Innerhalb kürzester Zeit stieg der erst 18-Jährige Quereinsteiger 1987 zum Direktor bei der Würzburger Versicherungsgesellschaft AG auf. Vier Jahre später, mit 22 Jahren, folgte die Gründung seines ersten eigenen Finanzvertriebs, die Futura Finanz. Der Vertrieb entwickelte sich in nur zehn Jahren zu einem Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,67 Milliarden DM. Er gründete eine eigene Ausbildungsakademie für Finanzberater, in der er sein Wissen und seine Erfahrungen an aufstrebende Finanzdienstleister weitergeben konnte. Nach den Erfahrungen aus der Weltfinanzkrise der Jahren 2007/2008 stellte er den Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten vollständig ein. Er entschied sich dafür nur noch krisensichere und wertstabile Produkte zu vertreiben und konzentriert sich seitdem auf Edelmetalle. Zudem ist er einer der profiliertesten Coaches in Deutschland. Er hält Seminare, Schulungen und Webinare für Vertriebsprofis und Quereinsteiger, die eine ähnlich erfolgreiche Karriere wie er anstreben.

Im Vertrieb spielt die Überzeugung eine entscheidende Rolle. Man muss von sich überzeugt sein, dass man es kann, wenn man will. Man muss vom Produkt überzeugt sein und zu ihm stehen. Wenn man ein Produkt nicht aus Überzeugung verkauft, sollte man es besser lassen. Man muss aber auch von seinem Unternehmen und seiner Tätigkeit selbst überzeugt sein. Und nicht zuletzt muss man auch vom Kunden überzeugt sein und ihn wertschätzen. Das sind Michael Turguts fünf Erfolgsfaktoren, die einen Top-Verkäufer wie ihn selbst, auszeichnen.

Der Vertrieb ist eine umkämpfte Branche in der nur derjenige erfolgreich ist, der viele Kunden akquiriert, sie langfristig bindet und damit den Unternehmensumsatz steigert. Die Verkaufsgespräche müssen ergebnisorientiert geführt werden. "Der Wille zum Erfolg ist im Verkauf wesentlich und ein gesunder Wettbewerbsgedanke ist unerlässlich", weiß Michael Turgut. Mit Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick erreicht der Vertriebsprofi den Kunden. Überzeugen kann er ihn aber nur, wenn er über ein umfangreiches Fachwissen seiner Arbeit und profunde Kenntnisse zu dem Produkt, das er verkauft, verfügt und dies auch vermitteln kann. Dafür bedarf es einer hohen Leistungsbereitschaft und Fleiß, das weiß Michael Turgut aus eigenem Erleben. Hat man eine freundliche Ausstrahlung und gelingt es dann auch noch eine positive Grundstimmung zu vermitteln, fällt es einem leichter auf geschäftlicher Ebene Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Gute Verkäufer müssen immer nach vorn blicken und sich nicht durch Misserfolge demotivieren lassen, sondern im Gegenteil - sie positiv bewältigen. Vertriebsprofis benötigen auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin und müssen in der Lage sein, Stimmungsschwankungen und Unlustgefühle schnell zu überwinden. Nur wenn sie diese innere Kraft entwickeln, können sie langfristig erfolgreich sein.

Michael Turgut verfügt über viele Jahre praktischer Vertriebserfahrung und weiß worüber er spricht. Daher sind seine Vorträge stets authentisch. Er ist ein Vertriebsprofi, der sein erworbenes Finanzwissen und seine Begeisterung für diese Tätigkeit gerne an Dritte weitervermittelt.

