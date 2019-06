Profession Fit BGF GmbH

Joey Kelly wird Markenbotschafter von PROFESSION FIT und My Fitness Card

Bild-Infos

Download

Ergolding (ots)

"Ich bin der festen Überzeugung, dass Fitness jedem Menschen hilft", sagt Joey Kelly. Die Begeisterung für Sport, Bewegung und gesunde Ernährung führte ihn auch zu PROFESSION FIT und My Fitness Card. Am Donnerstag unterzeichnete er einen exklusiven Vertrag mit dem Anbieter für digitale Betriebliche Gesundheitsförderung aus Niederbayern. "PROFESSION FIT ist ein System, das ich guten Gewissens auch anderen Partnern von mir empfehlen kann", erklärt er. Ab sofort wird er die beiden Marken deshalb in der Öffentlichkeit präsentieren und bei gemeinsamen Aktionen und Events dabei sein.

"Für uns ist Joey der perfekte Partner", freut sich Bernhard Schindler, CEO von PROFESSION FIT und My Fitness Card. "Er ist nicht nur topfit, sondern zeichnet sich auch durch Durchhaltevermögen und Begeisterung aus - zwei Dinge, für die auch wir einstehen." Motivation von Mitarbeitern, vom Fließbandarbeiter bis zur Führungskraft, steht bei PROFESSION FIT an oberster Stelle und Joey Kelly ist dafür ein Paradebeispiel.

Auf dem Erfolgskurs von PROFESSION FIT ist die Zusammenarbeit mit dem Extremsportler und Spitzenmusiker ein wichtiger Meilenstein. "Wir haben viel vor", verspricht Bernhard Schindler. "Unter anderem werden wir Joey digital auf seiner Reise mit RTL nach Peking begleiten." Abfahrt ist bereits in vier Wochen, und auch danach bleibt es spannend: Eine Studiotour durch die Fitnessstudios von My Fitness Card, gemeinsame Challenges, der Spendenmarathon bei RTL und eine Talkrunde auf dem Kellyhof in Köln sind nur einige der geplanten Aktionen.

Pressekontakt:

Jasmin Jobst

jasmin.jobst@profession-fit.de

Original-Content von: Profession Fit BGF GmbH, übermittelt durch news aktuell