ti&m

New Work: Mit "ti&m places" können Arbeitnehmer ihr hybrides Arbeitsmodell aus Homeoffice und Präsenztagen ganz einfach in Microsoft Teams organisieren

Webinar zu den neuen Features am 31. Mai 2022

Frankfurt (ots)

Software-Spezialist ti&m bietet Unternehmen mit "ti&m places" ein intuitiv bedienbares Tool an, mit dem Mitarbeitende von unterwegs oder aus dem Homeoffice heraus ihren Schreibtisch im Büro buchen können. Zudem ermöglicht "ti&m places" den Unternehmen eine optimierte und effiziente Nutzung ihrer Büroflächen. Weitere Features sind schon in Planung.

Nach dem Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen möchte die Mehrheit der Beschäftigten zwar zurück ins Büro, aber nicht an jedem Tag der Arbeitswoche: Homeoffice ist für sie integraler Bestandteil ihrer Arbeitswelt geworden. Das ändert nicht nur von Grund auf die Art und Weise, wie Teams geführt werden und zusammenarbeiten, sondern auch die Belegung der Büroflächen. "Ein hybrides Arbeitsmodell mit Homeoffice und Präsenztagen im Büro führt dazu, dass Firmen nicht mehr jedem Mitarbeitenden einen festen Schreibtisch garantieren", sagt Daniel Walther, Mitglied der Geschäftsleitung bei ti&m. Der Schweizer Software-Spezialist hat mit ti&m places eine moderne Lösung entwickelt, die es Unternehmen vom KMU bis zum Konzern komfortabel ermöglicht, Arbeitsbereiche zu verwalten und Desksharing zu organisieren.

"Mit unserem Tool bestimmen Mitarbeitende selbst, wann sie wo arbeiten. Das gibt ihnen in einer hybriden Arbeitswelt Sicherheit", so Walther. Im Hinblick auf die Nutzer war den Entwicklern von ti&m places die intuitive Bedienung des Tools besonders wichtig. Deshalb wurde es nahtlos in Microsoft Teams integriert. So müssen Mitarbeitende keine neue App installieren oder sich auf einer Internetseite anmelden. Die einfach zu bedienende Oberfläche des Tools passt sich flexibel an Desktop, Notebook, Tablet oder Smartphone an. Die Arbeitsplätze werden über die Kartenansicht gebucht, alternativ ist auch die Buchung der favorisierten Arbeitsplätze im persönlichen Dashboard möglich.

Gebäudepläne hochladen und die Belegung der Büroflächen am Dashboard steuern

Doch ti&m places kann noch mehr: "Unternehmen sind mit dem Tool in der Lage, die Office Belegung gegebenenfalls über hunderte von Teams und Büroflächen zu orchestrieren", sagt Daniel Walther. Laden Unternehmen ihre Gebäudepläne in der App hoch, können sie über die Kartenansicht Zonen für konzentriertes Arbeiten und Zonen für Zusammenarbeit festlegen. Größeren Gruppen bietet sich so die Gelegenheit, ganze Bereiche für die Projektarbeit zu belegen.

Die Administratoren der App können die Belegung zudem an einem Dashboard überwachen und Flächen gegebenenfalls zusätzlich freigeben oder einschränken. Eine Check-in-Funktion hilft ihnen zu messen, ob die Schreibtische tatsächlich besetzt wurden. Reservierungen können über Buchungsbudgets für Mitarbeitende geregelt werden. Reportings bieten Aufschluss, welche Bereiche besonders häufig genutzt werden und zu welchen Zeiten.

Daniel Walther: "Neben den Grundfunktionen bauen wir die App laufend nach den Wünschen der Kunden aus." Auf der Roadmap stehen u.a. eine offenere API-Schnittstelle für die Anbindung von Umsystemen, die Integration von Sensoren sowie eine Sprachsteuerung. Zum erweiterten Funktionsumfang zählt das Buchen von Parkplätzen und die Zuweisung von Equipment zum jeweiligen Arbeitsplatz. Zudem können seit jüngstem auch Schichtbuchungen oder Buchungen von Zeitslots vorgenommen werden.

Hohe Sicherheitsanforderungen werden eingehalten

Als cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung erfordert "ti&m places" keine Updates, Backups oder Wartung seitens der Unternehmen. Zudem sind keine Investitionskosten in zusätzliche Hardware oder Software nötig. Auf die Sicherheit der Kundendaten legt ti&m dabei besonderen Wert. ti&m-Manager Walther: "In der Cloud sind die Kundendaten strikt getrennt, so verlangt es die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Es besteht keine Möglichkeit, fremde Daten einzusehen." Ein Sicherheits-Audit ist in Arbeit.

Unternehmen können ti&m places aus dem Microsoft Marketplace kostenlos downloaden und nach dem Test entscheiden, welche Lizenz sie benötigen.

ti&m informiert am 31. Mai 2022 von 14.00 bis 14.30 Uhr online in einer Breakout-Session umfassend zum Funktionsumfang von ti&m places. Für die Teilnahme am Webinar ist eine Anmeldung erforderlich.

Über ti&m

ti&m steht für technology, innovation & management. Wir sind Leader für Digitalisierungs-, Security-, Innovationsprojekte und -produkte in der Schweiz und streben dasselbe in weiteren Finanz- und Technologiezentren an. Dabei integrieren wir für unsere anspruchsvollen Kunden die gesamte IT-Wertschöpfungskette vertikal. In unseren Niederlassungen in Zürich, Basel, Bern, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Singapur beschäftigen wir aktuell über 480 exzellente Engineers, Designers und Consultants. Weitere Niederlassungen werden folgen. Die Grundlage unseres Wachstums sind unsere Stärken und unsere Werte: Talent, Mut zur Innovation, Leidenschaft, nachhaltiges Wachstum sowie Respekt & Toleranz und Swissness.

Original-Content von: ti&m, übermittelt durch news aktuell