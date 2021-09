Campact e.V.

Prominente Beihilfe für Campacts Lauterbach-Kampagne

Campact veröffentlicht Video-Reihe, in der sich prominente Gesichter für Wiederwahl Lauterbachs aussprechen und startet mit Pianist Igor Levit

Leverkusen/Köln-Mülheim (ots)

Die Bürgerbewegung Campact erhält prominente Unterstützung bei ihrer Erststimmen-Mobilisierung für Karl Lauterbach (SPD). In kurzen Videos appellieren Prominente an Wählerinnen und Wähler, ihre Erststimme Lauterbach zu geben. Den Auftakt macht Star-Pianist Igor Levit. Weitere bekannte Fürsprecher wie Investigativ-Journalist Günter Wallraff und BAP-Sänger Wolfgang Niedecken werden folgen. Lauterbach zu unterstützen, sei ihm ein großes Anliegen, betont Levit in seiner Video-Botschaft. "Er ist einer derjenigen, der auch versteht, wie existenziell die Klimakrise uns alle betrifft", fährt der Musiker fort. Die Videos werden über die Sozialen Medien, vor allem Facebook, ausgespielt.

"Es freut uns sehr, dass sich Prominente wie Igor Levit, Günter Wallraff oder Wolfgang Niedecken aus Überzeugung unserer Erststimmen-Kampagne für Lauterbach anschließen. Gemeinsam mit den Wählerinnen und Wählern können wir es schaffen, einen konsequenten Fürsprecher für die notwendige Energiewende in den Bundestag zu wählen. Das wäre ein starkes Zeichen für den Klimaschutz", kommentiert Felix Kolb, Geschäftsführender Vorstand bei Campact.

"Karl Lauterbach schätze ich als Person und Politiker schon seit Längerem. Allein in den letzten eineinhalb Jahren war er mir und uns allen eine große Hilfe in Zeiten dieser Pandemie. Deswegen war es für mich klar, dass ich die Erststimmen-Kampagne von Campact für Lauterbach unterstützen werde", begründet Levit seine Beteiligung.

Das Engagement für Lauterbach ist Teil der diesjährigen Wahlkreis-Kampagne von Campact, die bundesweit in sechs Wahlkreisen stattfindet. Es geht in der Kampagne allein um die Erststimme. Campact bleibt parteipolitisch neutral. Aus diesem Grund ruft das Kampagnen-Netzwerk zur Wahl einer Person, nicht aber zur Wahl der SPD oder einer anderen Partei auf. Stattdessen macht Campact auf eine Besonderheit des Wahlrechts aufmerksam. Die Erststimme bestimmt, wer als Abgeordnete oder Abgeordneter aus dem Wahlkreis Leverkusen/Köln IV in den Bundestag einzieht.

Zum YouTube Video von Igor Levit: https://www.youtube.com/watch?v=uiL78UIYgLM

