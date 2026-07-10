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Christian Müller, Co-CEO der Sparte Schwarz Digits übernimmt Gesamtverantwortung - Rolf Schumann, bisheriger Co-CEO, verlässt das Unternehmen nach erfolgreicher Entwicklungsphase

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Neckarsulm (ots)

Christian Müller, bisher Co-CEO Schwarz Digits, wird ab dem 10.07.2026 alleiniger Vorstandsvorsitzender von Schwarz Digits, ein Unternehmen der Schwarz Gruppe.

Rolf Schumann, bis dato Co-CEO Schwarz Digits, verlässt mit sofortiger Wirkung das Unternehmen nach sieben Jahren gemeinsamer Entwicklung in bestem gegenseitigem Einvernehmen.

Die Bündelung der Gesamtverantwortung führt die strategische Fokussierung der Sparte konsequent fort.

Mit Wirkung zum 10.07.2026 übernimmt Christian Müller, aktuell Co-CEO Schwarz Digits, die alleinige Gesamtverantwortung für Schwarz Digits, ein Unternehmen der Schwarz Gruppe. Rolf Schumann, bis dato Co-CEO, verlässt das Unternehmen nach sieben Jahren gemeinsamer Aufbauarbeit in bestem gegenseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung.

Rolf Schumann startete 2019 als Chief Digital Officer bei den Unternehmen der Schwarz Gruppe und wurde im Frühjahr 2020 in den Vorstand berufen. Gemeinsam mit Christian Müller, zu diesem Zeitpunkt IT-Vorstand, bildete er eine eng verzahnte Doppelspitze mit dem Auftrag, das Unternehmen Schritt für Schritt zu digitalisieren. Erste wegweisende Meilensteine dieser erfolgreichen Zusammenarbeit waren die Entwicklung und der internationale Rollout der Kundenbindungsprogramme Lidl Plus und Kaufland Card, die heute von über 100 Millionen Kunden genutzt werden.

Der Auftrag, Digitalisierung und technologische Innovation in den Kern des Handelsunternehmens zu bringen, ist heute erfolgreich abgeschlossen: Digitales Denken, Agilität und Kreativität sind feste, tragende Säulen im gesamten Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe danken Rolf Schumann ausdrücklich für seinen Einsatz und die in dieser Zeit zahlreich erzielten Erfolge wie z. B. die Akquisition und Integration von XM-Cyber sowie die Entwicklung von hochkarätigen Partnerschaften und KI-Investitionen. In enger Zusammenarbeit mit Christian Müller hat er Schwarz Digits zu einer eigenständigen Sparte aufgebaut, die heute als integrierter Technologieanbieter für digitale Unabhängigkeit in Deutschland und Europa steht. Für den weiteren Weg wünschen ihm die Unternehmen der Schwarz Gruppe alles Gute.

"Wir danken Rolf Schumann für seine herausragende Leistung in den letzten sieben Jahren. Die Doppelspitze hat hervorragende Arbeit geleistet. Christian Müller wird das gemeinsam aufgebaute Fundament perfekt nutzen, um Schwarz Digits in die nächste Wachstumsphase zu führen", erklärt Gerd Chrzanowski, Komplementär der Unternehmen der Schwarz Gruppe.

Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits, übernimmt die Gesamtverantwortung in einer Phase gezielter Fokussierung. Bereits seit März 2026 bündelt Schwarz Digits alle seine Einheiten unter der einheitlichen Marke mit dem Ziel, die bei Schwarz Digits verankerten Stärken noch enger miteinander zu verzahnen: Kreativität, Pioniergeist und operative Exzellenz, getragen von stabilen Strukturen und Prozesssicherheit.

"Dank der exzellenten Zusammenarbeit hat sich Schwarz Digits zum digitalen Wegweiser entwickelt - Rolf Schumann gebührt hierfür mein ausdrücklicher Dank. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die nächste Wachstumsphase aktiv voranzutreiben." so Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits.

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