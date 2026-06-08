Constantin Film

FFA-Auszeichnung: Constantin Film ist doppelter Branchentiger

München (ots)

Die Filmförderungsanstalt (FFA) hat im Zuge der diesjährigen Referenzmittelvergabe 2026 die leistungsstärksten Produzenten und Verleiher deutscher Filme ausgezeichnet. Constantin Film wurde dabei erneut als "FFA-Branchentiger" im Bereich Produktion und Verleih geehrt. Damit ist Constantin zum 16. Mal doppelter Branchentiger.

Die FFA-Referenzförderung richtet sich an Unternehmen, deren Produktionen im Vorjahr sowohl an der Kinokasse als auch bei Filmpreisen und Festivals herausragende Ergebnisse erzielt haben. Möglich gemacht haben diesen Erfolg für die Constantin Film im letzten Jahr u.a. Filme wie DAS KANU DES MANITU, 22 BAHNEN, PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS und EIN MÄDCHEN NAMENS WILLOW. Als Produzent erhält die Constantin Film eine Fördersumme von 2,37 Mio. Euro für insgesamt 10 Filme. Als Verleiher kommt Constantin Film auf eine Fördersumme von 3,04 Mio. Euro für ebenfalls 10 Filme.

"Der Branchentiger bedeutet uns sehr viel - vor allem als Bestätigung, dass unsere Filme beim Publikum ankommen", sagt Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film. "Die Auszeichnung gehört unserem gesamten Team und unseren Co-Produzenten, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre."

Die Referenzförderung der FFA ist eine erfolgsbasierte Förderung und somit ein wichtiger Bestandteil für Produzenten innerhalb des deutschen Fördersystems. Ihre Höhe errechnet sich aus einem Punktesystem, dem der Besuchererfolg im Kino sowie Filmpreis- und Festivalauszeichnungen zugrunde liegen. In diesem Jahr entsprach der Wert pro Referenzpunkt 0,99 Euro für Produktionen. Die FFA-Referenzfördergelder können von den Produktionsfirmen innerhalb von drei Jahren für neue Kinoprojekte genutzt werden.

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