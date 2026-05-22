Constantin Film

DER PERFEKTE URLAUB

ab 22. Oktober 2026 im Kino

Teaser ab sofort verfügbar

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München (ots)

Was gibt es Schöneres als einen Abend unter Freunden? Ein gemeinsamer Urlaub! Nach dem Riesen-Hit DAS PERFEKTE GEHEIMNIS mit über fünf Millionen verkauften Kinotickets schicken Bora Dagtekin und Lena Schömann das bewährte Star-Ensemble auf einen Kurztrip mit Eskalationspotenzial: DER PERFEKTE URLAUB von Constantin Film startet am 22. Oktober 2026 in den deutschen Kinos.

Auch in DER PERFEKTE URLAUB versammeln die Filmemacher*innen einen prominenten Cast vor der Kamera: Erneut zählen Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Emily Kusche zum bewährten Ensemble, das Unterstützung von Diana Amft als beste Freundin von Carlotta (Karoline Herfurth) bekommt.

Einen ersten Vorgeschmack gibt jetzt der Teaser, der ab sofort auch zum Download zur Verfügung steht: https://youtu.be/aJ7SV4SdPyM

Inhalt: Die Freundesgruppe aus "Das perfekte Geheimnis" muss sich wenige Monate nach dem Handyspiel auf einem chaotisch verlaufenden Kurztrip in den Süden die Frage stellen: Gibt es ein Leben nach der Wahrheit oder ist ihre Freundschaft vorbei?

DER PERFEKTE URLAUB ist eine Constantin Film Produktion und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderanstalt (FFA) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Der Film erhielt das Green Motion Label. Das Drehbuch stammt von Bora Dagtekin, der auch Regie führte. Produzentin ist Lena Schömann. Als Executive Producer fungiert Oliver Berben, Producerin ist Nicole Springstubbe.

Kinostart: 22. Oktober 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring, Diana Amft, Emily Kusche, David Korbmann, Paul Ahrens, Maria Dragus, Inez Bjørg David, Daniel Zillmann, Caroline Frier, Jan van Weyde u.v.m.

Drehbuch & Regie: Bora Dagtekin

Produzentin: Lena Schömann

Producerin: Nicole Springstubbe

Executive Producer: Oliver Berben

Erstes Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

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