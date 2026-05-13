Constantin Film

STECKERLFISCHFIASKO:

Ticket-Vorverkauf startet morgen!

Bild-Infos

Download

München (ots)

Bald is' endlich so weit: Mit STECKERLFISCHFIASKO kehrt Franz Eberhofer zum zehnten Mal auf die große Leinwand zurück. Aber Obacht! Schon jetzt bekommen die Fans die Möglichkeit, sich die heißbegehrten Kinotickets zu sichern - der Ticket-Vorverkauf zu STECKERLFISCHFIASKO startet am Donnerstag, den 14. Mai 2026.

Die Tickets zu den Vorstellungen können direkt bei den Kinos am Schalter oder auf der jeweiligen Homepage erworben werden.

STECKERLFISCHFIASKO, die zehnte Verfilmung der Eberhofer-Reihe nach den beliebten Vorlagen von Bestsellerautorin Rita Falk und unter der Regie von Ed Herzog, kommt am 13. August 2026 in die Kinos.

Inhalt: Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt - und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur! Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss. Als der örtliche "Steckerlfischkönig" plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. "Romeo und Julia" in Niederbayern!

STECKERLFISCHFIASKO ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto Film und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Regie führte Ed Herzog. Das Drehbuch stammt von Stefan Betz und Ed Herzog. Produzentin ist Kerstin Schmidbauer, Executive Producer sind Oliver Berben und Christine Rothe. Co-Produzent*innen sind Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Cornelius Conrad (BR).

Kinostart: 13. August 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Castro Dokyi Affum, Michael Ostrowski, Pelle Küffner, Lara Mandoki, Ruby O. Fee, Milan Peschel, Petra Berndt, Niklas Marian Müller u.v.m.

Executive Producer: Oliver Berben, Christine Rothe

Co-Produzent*innen: Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Cornelius Conrad (BR)

Produzentin: Kerstin Schmidbauer

Drehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita Falk

Regie: Ed Herzog

Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell