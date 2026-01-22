Constantin Film

DER MAGIER IM KREML ab 9. April 2026 im Kino mit Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander u.v.a.

Bild-Infos

Download

München (ots)

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wird der ehemalige Künstler und Reality-TV-Produzent Vadim Baranov zum Spindoktor eines aufstrebenden KGB-Agenten, Wladimir Putin. Jahre später bricht er schließlich sein Schweigen und enthüllt die Machtmaschinerie, die er selbst mitgeschaffen hat. Ein spannendes politisches Intrigenspiel, das vor dem Hintergrund aktueller politischer Spannungen und medialer Manipulation besondere Brisanz gewinnt und dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit spürbar sind - DER MAGIER IM KREML lässt tief in die Strukturen der Macht blicken.

Der neue Film von Regisseur Olivier Assayas feierte am 31. August 2025 im Wettbewerb des Internationalen Filmfestivals von Venedig seine Weltpremiere und ist in den Hauptrollen starbesetzt mit Paul Dano, Jude Law und Alicia Vikander.

Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/9FXViPLcXb8

DER MAGIER IM KREML startet am 9. April 2026 im Verleih von Constantin Film in den deutschen Kinos.

Inhalt:Russland, Anfang der 1990er Jahre. Die UdSSR ist zusammengebrochen. Mitten im Chaos eines Landes, das sich neu finden muss, macht ein äußerst intelligenter junger Mann, Vadim Baranov, Karriere. Zunächst Avantgarde-Künstler, dann Produzent von Reality-TV-Shows, wird er inoffizieller Berater eines ehemaligen KGB-Agenten, der die absolute Macht an sich reißen soll, dem Mann, der bald als "Der Zar" bekannt sein wird, Wladimir Putin. Tief im Herzen des Systems wird Baranov zum Strippenzieher des neuen Russlands und prägt Reden, Sichtweisen und Fantasien. Nur eine Figur entzieht sich seiner Kontrolle: Ksenia, eine freiheitsliebende und unabhängig Frau, die die Möglichkeit der Flucht verkörpert - weit entfernt von politischer Macht und Einfluss.

Fünfzehn Jahre nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit ist Baranov bereit auszupacken. Was er offenbart, verwischt die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion, Glaube und Strategie. DER MAGIER IM KREML ist ein Abstieg in die dunklen Korridore der Macht, wo jedes Wort einem Plan dient und den Lauf der Welt verändern kann.

DER MAGIER IM KREML, basierend auf dem Roman von Giuliano Da Empoli, ist eine Produktion von Curiosa Films und Gaumont in Ko-Produktion mit France 2 Cinéma und mit Unterstützung von Canal+. An der Produktion beteiligt sind France Télévisions, Disney+ sowie Centre National du Cinéma et de L'image Animée in Zusammenarbeit mit Tribune Pictures, PCE, LB Entertainment und Jeff Rice Films. Produzent*innen sind Olivier Delbosc und Sidonie Dumas. Regie führt Olivier Assayas, der auch gemeinsam mit Emmanuel Carrère für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Executive Producer sind Sylvie Barthet, Stuart Manashill, Lee Broda, Jeff Rice, Robert McLean, Michael Paletta und Thomas Pierce. Den deutschen Verleih übernimmt Constantin Film.

Kinostart: 9. April 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Tom Sturridge uva

Drehbuch: Olivier Assayas und Emmanuel Carrère nach dem Buch von Giuliano Da Empoli

Regie: Olivier Assayas

Kamera: Yorick Le Saux

Produzent*innen: Olivier Delbosc, Sidonie Dumas

Executive Producer: Sylvie Barthet, Stuart Manashill, Lee Broda, Jeff Rice, Robert McLean, Michael Paletta, Thomas Pierce

Erstes Pressematerial steht zum Download bereit unter https://presse.constantin.film

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell