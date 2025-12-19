Constantin Film

GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE

Constantin Film hat das Artwork zu GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE veröffentlicht. In der neuen Sci-Fi-Actionkomödie von Regisseur und Oscar-Gewinner Gore Verbinski ("Fluch der Karibik"-Reihe, "The Ring", "Rango") bestimmt eine einzige Nacht über das Schicksal der Menschheit - vorausgesetzt es finden sich die richtigen Leute für die waghalsige Mission. Der Star-Cast um Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple begibt sich schon im nächsten Frühjahr auf das dystopisch-abgedrehte Abenteuer: GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE startet am 12. März 2026 in den Kinos.

In GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE betritt ein "Mann aus der Zukunft" (Sam Rockwell) ein Diner in Los Angeles. Dort muss er aus den anwesenden Gästen genau die richtige Kombination (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple) rekrutieren, um in einer nächtlichen Mission die Welt zu retten.

Zu den Darsteller*innen gehören der Academy Award®-, BAFTA®- und Golden Globe®-Gewinner Sam Rockwell ("Argylle", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Jojo Rabbit", "Vice - Der zweite Mann"), Haley Lu Richardson ("The White Lotus", "Drei Schritte zu Dir", "Columbus"), Michael Peña ("Der Griff nach den Sternen", "Der Marsianer - Rettet Mark Watney", "American Hustle", "End of Watch"), die Emmy®-nominierte Zazie Beetz (demnächst "Joker: Folie à Deux", "Joker", "Atlanta") und die BAFTA®-Preisträgerin und Golden Globe®-Nominierte Juno Temple ("Fargo", "Ted Lasso", "The Offer", "Abbitte").

GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE ist eine Produktion der Constantin Film mit Blink Wink Productions und 3 Arts Entertainment. Regie führt Gore Verbinski, das Drehbuch stammt von Matthew Robinson. Produzent*innen sind Gore Verbinski, Robert Kulzer, Erwin Stoff, Oly Obst und Denise Chamain. Executive Producer sind Oliver Berben, Matthew Robinson, Richard Wright, George Parra, Michael Rothstein, Sam Hall und Warren Goz. Den Weltvertrieb übernimmt north.five.six.

Kinostart: 12. März 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple

Drehbuch: Matthew Robinson

Regie: Gore Verbinski

Produzent*innen: Gore Verbinski, Robert Kulzer, Erwin Stoff, Oly Obst, Denise Chamain

Executive Producer: Oliver Berben, Matthew Robinson, Richard Wright, George Parra, Michael Rothstein, Sam Hall, Warren Goz

