Constantin Film

Constantin Film gratuliert den Produzenten von "September 5", Jella Haase und Christoph Maria Herbst zum Bayerischen Filmpreis

München (ots)

Constantin Film gratuliert ganz herzlich: Gestern Abend wurden drei (Co)-Produktionen mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet.

Der Bayerische Filmpreis für "Besten Film" geht an "September 5". Der Thriller der Produzenten Philipp Trauer, Thomas Wöbke und Tim Fehlbaum, eine Co-Produktion mit Constantin Film, erhielt erst am Donnerstag eine Oscar-Nominierung für Bestes Drehbuch (Moritz Binder und Tim Fehlbaum). Der Film läuft seit dem 9. Januar in den Kinos.

Aus der Jurybegründung: "Manchmal gelingt es einem einzigen Film, uns so intensiv in die Vergangenheit zu entführen, dass wir das Gefühl haben, selbst dabei gewesen zu sein, auch wenn das Ereignis viele Jahrzehnte zurückliegt. "September 5" erzählt unter der meisterhaften Regie von Tim Fehlbaum die erschütternden Ereignisse der Olympischen Spiele 1972 in München, bei denen ein amerikanischer Fernsehsender unerwartet die dramatische Geiselnahme der israelischen Athleten in die Welt übertrug. 900 Millionen Zuschauer erlebten damals zum ersten Mal eine der dunkelsten Stunden der Olympischen Spiele live vor ihren Fernsehgeräten mit."

Den Preis als "Beste Darstellerin" gewinnt Jella Haase für ihre Rolle in "Chantal im Märchenland" von Bora Dagtekin (Produzentin: Lena Schömann). Christoph Maria Herbst erhält u.a. für seine Rolle in "Der Spitzname" (Regie: Sönke Wortmann, Produzenten: Tom Spieß und Christoph Müller) den Preis als "Bester Darsteller".

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Aller guten Dinge sind drei. Nach der Oscar-Nominierung für Moritz Binder und Tim Fehlbaum hätte die Woche nicht schöner enden können. Wir freuen uns unglaublich für Jella, Christoph, Thomas, Philipp und Tim. Herzlichen Glückwunsch!"

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 von der Bayerischen Staatsregierung auf Vorschlag einer zwölfköpfigen Fachjury vergeben und ehrt hervorragende Leistungen im deutschen Filmschaffen. Der Bayerische Filmpreis zählt zu den renommiertesten und bestdotierten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche.

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell