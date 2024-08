Renault Bank direkt Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Renault Bank direkt bei Tagesgeld und Festgeld an der Spitze

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Doppelter Spitzenreiter: Beim diesjährigen eKomi & BankingCheck Award hat die Renault Bank direkt sowohl beim Tagesgeld als auch beim Festgeld gewonnen.

Basis für diese Auszeichnungen für die Renault Bank direkt sind über 165.000 Kundenbewertungen, die zwischen Januar und Ende April 2024 auf dem BankingCheck-Bewertungsportal für insgesamt 34 Anbieter aus der Banken- und Versicherungsbranche abgegeben wurden. In den beiden Produktkategorien Tagesgeld und Festgeld erhielt die Renault Bank direkt 4,6 von 5 möglichen Punkten.

Coraline Blanc-Marquis, Direktorin Finanzen bei Mobilize Financial Services Deutschland und verantwortlich für die Renault Bank direkt, sagt zu den eKomi & BankingCheck Awards: "Das Votum unserer Sparkundschaft macht uns sehr stolz. Gleich bei beiden Sparprodukten in Deutschland an der Spitze zu stehen, beweist die hohe Kundenzufriedenheit und das große Vertrauen in die Sparprodukte Tages- und Festgeld der Renault Bank direkt."

Über die Renault Bank direkt

Die Renault Bank direkt, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, startete am 18. Februar 2013 in Deutschland mit dem Produkt Tagesgeld. Noch im selben Jahr wurden die Festgeld-Produkte mit Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren eingeführt. Seit 2016 bietet die Online-Bank "U18-Konten" für minderjährige Sparer an. Die Renault Bank direkt wurde vielfach für Produkte, Zinsen und Kundenservice sowie Sicherheit und Qualität des Online-Bankings und der Apps ausgezeichnet.

Homepage: www.renault-bank-direkt.de

Über RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Mobilize Financial Services ist Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Webseiten

www.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.de

Original-Content von: Renault Bank direkt Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell