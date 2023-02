Renault Bank direkt Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

10 Jahre Vertrauen beim Sparen mit der Renault Bank direkt

Seit dem 18. Februar 2013 ist die Renault Bank direkt im Einlagengeschäft mit Tages- und Festgeldkonten in Deutschland erfolgreich. "Merci beaucoup für 10 Jahre Vertrauen": Unter diesem Motto feiert die Online-Bank ihr 10-jähriges Jubiläum in Deutschland und belohnt neue Festgeldanlagen mit einer Geburtstagsprämie vom 18. Februar 2023 bis zum 29. April 2023. Auch Neukundinnen und Neukunden können von dieser Geburtstagsprämie profitieren, bei der sich alles um die "10" dreht: www.renault-bank-direkt.de/10-Jahre

Jean-Louis Labauge, Generaldirektor der Renault Bank direkt: "Wir sind begeistert vom Erfolg der Renault Bank direkt: Vom ersten Tag an haben uns die Menschen in Deutschland vertraut und uns weiterempfohlen - und das seit einem Jahrzehnt schon. Wir sind dankbar und stolz, dass wir unseren 10. Geburtstag feiern, und belohnen unsere treuen Kunden mit einer besonderen Geburtstagsaktion!"

Carmen Schiefer, Abteilungsleiterin Einlagengeschäft Renault Bank direkt: "Ich war am 18. Februar 2013 dabei, als der erste Kunde online ein Konto bei uns angelegt hat, und ich kann es kaum glauben, dass dies schon 10 Jahre her ist. Zu unserem 10-jährigen Geburtstag möchten wir uns bei unseren Kundinnen und Kunden für die langjährige Treue bedanken, denn wir sind aus diesem Vertrauen gewachsen."

Die Erfolgsgeschichte der Renault Bank direkt seit dem 18. Februar 2013 folgte von Anfang an einem konsequent kundenzentrierten Ansatz mit attraktiven Sparangeboten und einer stetigen Modernisierung des digitalen Angebotes: vom modernen Online-Auftritt über das bequeme Legitimationsverfahren via Online-Ausweisfunktion, das rund um die Uhr verfügbar ist, bis hin zur neuen Banking-App, mit der die Kunden ihren Sparerfolg auch unterwegs im Auge behalten.

Die kundenorientierte Digitalisierung wird sehr positiv aufgenommen: In einem komplett auf authentifizierten Kundenmeinungen basierenden Ranking von BankingCheck erhielt die Renault Bank direkt die Auszeichnung "Beste Direktbank" im Langzeittest von 2019 bis 2022. Diese hohe Kundenzufriedenheit mit der Renault Bank direkt spiegelt sich auch in den vielfach prämierten Tagesgeld- und Festgeldprodukten wider: So wurde die Direktbank in den letzten zehn Jahren von BankingCheck, biallo.de, DISQ (Deutsches Institut für Service-Qualität), Focus Money, Handelsblatt, tagesgeldvergleich.net und der WirtschaftsWoche ausgezeichnet.

Über die Renault Bank direkt

Die Renault Bank direkt, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, startete am 18. Februar 2013 in Deutschland mit dem Produkt Tagesgeld. Noch im selben Jahr wurden die Festgeld-Produkte mit Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren eingeführt. Seit 2016 bietet die Online-Bank "U18-Konten" für minderjährige Sparer an. Die Renault Bank direkt wurde vielfach für Produkte, Zinsen und Kundenservice sowie Sicherheit und Qualität des Online-Bankings und der Apps ausgezeichnet.

Homepage: www.renault-bank-direkt.de

Über RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Die RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit unter der Marke Mobilize Financial Services aktiv ist. Die Automobilbank bietet im deutschen Markt Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist die Automobilbank auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Webseiten

www.rcibanque.de | www.renaultfs.de | www.nissanfs.de | www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.de

